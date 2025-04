Cómo hizo Noruega para convertirse en líder mundial de los autos eléctricos

miércoles, enero 15, 2025

La nación escandinava, conocida por su riqueza petrolera, se ha posicionado como referente global en movilidad sostenible gracias a incentivos fiscales y una visión ecológica

En la actualidad, Noruega se ha convertido en un referente global en la transición hacia la movilidad eléctrica. Con un 88,9% de los autos nuevos vendidos en 2024 siendo completamente eléctricos, este país nórdico lidera un cambio que supera las expectativas, especialmente considerando su histórico vínculo con la producción de petróleo y gas. Esta transformación no solo ha sido posible gracias a políticas efectivas y a una infraestructura robusta, sino también por un cambio cultural profundo que posiciona a Noruega como un modelo a seguir para otras naciones.

La adopción masiva de vehículos eléctricos en Noruega

En las calles de Oslo, los autos eléctricos son la norma. Este fenómeno no es casual: el país lleva décadas implementando políticas para promover vehículos de bajas emisiones. Según la Federación Noruega de Carreteras (OFV), en algunos meses de 2024 las ventas de automóviles eléctricos alcanzaron hasta el 98% del total, mientras que las de autos nuevos de gasolina y diésel prácticamente desaparecieron. Noruega está a punto de eliminar progresivamente la venta de vehículos nuevos con combustibles fósiles, algo que se espera logren completamente en 2025.

Además, el número de automóviles eléctricos en las carreteras noruegas ya supera a los de gasolina, y si se incluyen los vehículos diésel, estos representan casi un tercio de todo el parque vehicular. Este avance se ha dado de manera tan acelerada que, para empresas como Harald A. Møller, un concesionario de Oslo, abandonar los motores de combustión interna es ahora un imperativo estratégico.

Factores clave que impulsaron el cambio

La revolución eléctrica noruega tiene su origen en políticas claras y bien diseñadas que comenzaron a gestarse en la década de 1990. Una de las medidas más importantes fue gravar los vehículos de combustión interna mientras se eximía a los eléctricos de impuestos como el IVA y tasas de matriculación. Esto abarató significativamente los costos de adquisición de los vehículos eléctricos frente a los convencionales.

Adicionalmente, el gobierno noruego introdujo incentivos complementarios: estacionamiento gratuito, descuentos en peajes y acceso a carriles de autobús. En conjunto, estas políticas crearon un entorno en el que elegir un vehículo eléctrico no solo era una opción lógica desde el punto de vista ambiental, sino también económica.

La infraestructura también ha sido fundamental. Actualmente, Noruega cuenta con más de 27.000 puntos de recarga pública, y muchas estaciones de servicio han reemplazado sus surtidores de gasolina por cargadores eléctricos.

Impacto económico y cultural del cambio

A pesar de ser uno de los principales exportadores de petróleo y gas, Noruega ha demostrado que la sostenibilidad no está reñida con la prosperidad económica. El país ha financiado su transición gracias a un fondo soberano de US$1,7 billones, el más grande del mundo, derivado de sus ingresos por hidrocarburos. Este respaldo financiero ha permitido absorber la pérdida de ingresos fiscales generada por la eliminación de impuestos en vehículos eléctricos y combustibles fósiles.

Culturalmente, los noruegos han adoptado una mentalidad diferente hacia la movilidad. Muchos consideran que los vehículos eléctricos no solo son económicos, sino también un paso hacia un futuro más responsable. Los conductores destacan que, además de los beneficios prácticos, optar por un auto eléctrico genera mayor conciencia ambiental al conducir.

Comparaciones con otros países

Mientras Noruega avanza rápidamente hacia su objetivo de cero emisiones, otros países enfrentan mayores dificultades para replicar este modelo. En Reino Unido, los vehículos eléctricos representaron solo el 20% de las ventas de autos nuevos en 2024, a pesar de ser una cifra récord. En Estados Unidos, la proporción fue aún menor, con apenas el 8%.

Esta diferencia no se debe únicamente a la falta de políticas similares a las noruegas, sino también a factores como la capacidad de financiar estas transiciones. Mientras Noruega goza de una economía robusta respaldada por su riqueza petrolera, otros países no cuentan con recursos equivalentes para subvencionar el cambio. Además, Noruega no impone aranceles a los vehículos eléctricos de origen chino, lo que ha permitido una mayor diversidad y competitividad en el mercado local.

Desafíos y futuro de los vehículos eléctricos en Noruega

A pesar de los avances, Noruega enfrenta desafíos importantes para consolidar su modelo. La creciente demanda de energía eléctrica, incluso con su abundante capacidad hidroeléctrica, requerirá inversiones continuas en infraestructura para garantizar que la red de carga se mantenga eficiente y accesible.

Por otro lado, aunque los autos eléctricos representan una solución viable para el transporte privado, es necesario expandir estas políticas a otros sectores, como los vehículos comerciales y de transporte público, para alcanzar objetivos más amplios de sostenibilidad.

Finalmente, mantener el apoyo político y social será crucial para evitar retrocesos, especialmente si los costos de los incentivos se vuelven insostenibles o si las preferencias del mercado global cambian.

El caso de Noruega demuestra que la transición hacia la movilidad eléctrica es posible incluso en contextos aparentemente contradictorios, como el de un país petrolero. Sus políticas innovadoras y su cambio cultural hacia una movilidad sostenible no solo lo posicionan como líder mundial, sino que también ofrecen un modelo adaptable para otras naciones en busca de un futuro más verde.

