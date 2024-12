Una avioneta cayó en una zona comercial del sur de Brasil dejando al menos nueve muertos

domingo, diciembre 22, 2024

El hecho ocurrió en la ciudad turística de Gramado, en el estado de Rio Grande do Sul

Tiempo de lectura: 2 minutos

Una aeronave de pequeño tamaño se desplomó este domingo en el centro urbano de la ciudad turística de Gramado, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, detalló Defensa Civil Nacional con datos preliminares.

El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, señaló en redes sociales que las informaciones iniciales apuntan a que los pasajeros no sobrevivieron: “Infelizmente, las informaciones iniciales indican que los ocupantes del avión no sobrevivieron (…) Estoy acompañando junto a las fuerzas de seguridad del Estado el triste episodio”.

“Hay nueve muertos confirmados por (los servicios de) Defensa Civil y no hay sobrevivientes del avión”, dijo, por su parte, a la agencia AFP el comisario Cléber dos Santos Lima, director del Departamento de Policía del Interior de la Policía Civil del estado.

Las autoridades no confirmaron por el momento cuántos pasajeros y tripulantes viajaban en el avión, un turbohélice Piper Cheyenne 400, aunque Defensa Civil dijo más temprano que “preliminarmente, el avión transportaba diez personas”.

El aparato chocó primero contra la chimenea de un edificio y luego contra el segundo piso de una casa para después caer sobre una tienda de muebles, dijo en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública regional.

Los destrozos “también alcanzaron a una posada”, añadió.

Además, por lo menos 15 personas fueron llevadas al hospital, principalmente por haber inhalado el humo del incendio que se desató tras el desplome.

La aeronave despegó del aeropuerto regional de Canela, próximo a Gramado, y se dirigía a la ciudad costera de Florianópolis, otro popular destino turístico para el periodo navideño, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos.

Los videos del accidente muestran un incendio en una explanada con muebles en exposición, en medio de sirenas de bomberos y en un día con mucha niebla.

El gobernador Leite aseguró que la prioridad en este momento es aislar el área y atender a los heridos, y afirmó que los efectivos del municipio están “movilizados” para responder al incidente.

Gramado es una de las ciudades más visitadas del sur de Brasil, conocida por su arquitectura de inspiración alemana y su paisaje montañoso.

Este es el segundo accidente con varias víctimas fatales este fin de semana en Brasil, luego de que 41 personas murieran el sábado en un accidente de ómnibus en Minas Gerais (sureste).

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó de “terrible” la tragedia del ómnibus, que se habría producido luego de que la carga de un camión que circulaba en sentido contrario se desprendiera de la carrocería e impactara al vehículo con pasajeros. (EFE)

Noticia en desarrollo…