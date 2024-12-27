Quito tendrá jornada extraordinaria de matriculación y revisión vehicular este sábado 28 de diciembre

viernes, diciembre 27, 2024

Según el comunicado emitido por la AMT, esta jornada busca garantizar que los usuarios puedan cumplir con estos procesos obligatorios tras los problemas registrados a nivel nacional

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha anunciado una jornada extraordinaria para la revisión técnica vehicular y matriculación este sábado 28 de diciembre de 2024. La medida se aplicará en los siete centros de atención en Quito, como respuesta a los inconvenientes presentados en el sistema AXIS 4.0 durante los últimos días.

Según el comunicado emitido por la AMT, esta jornada busca garantizar que los usuarios puedan cumplir con estos procesos obligatorios tras los problemas registrados a nivel nacional. Los horarios de atención serán los siguientes:

Centro de Matriculación Bicentenario: de 08:00 a 16:30.

Centros de Revisión Técnica Vehicular: Guamaní, Guajaló, Los Chillos, Florida, El Inca y Carapungo, de 08:00 a 12:00.

La entidad recordó a los ciudadanos que no cumplir con estos trámites puede acarrear multas:

USD 25 por no realizar la matriculación en el mes correspondiente.

USD 50 por no aprobar la Revisión Técnica Vehicular durante el año.

USD 25 por no pagar el valor de matrícula vehicular al Servicio de Rentas Internas (SRI).

Desde el 19 de diciembre, usuarios han reportado problemas para obtener el permiso de circulación 2024, realizar transferencias de dominio, renovar o duplicar matrículas, emitir duplicados de placas, y gestionar certificados vehiculares, cambios de servicio y características, entre otros trámites. Estos inconvenientes motivaron la decisión de extender la atención este sábado.

La AMT instó a los ciudadanos a aprovechar esta oportunidad para regularizar sus documentos y evitar sanciones.