La explosión en Guaranda afectó a más de una decena de locales

Un artefacto explosivo que dejaron en la puerta de una veterinaria explotó y causó afectaciones a más de una decena de locales comerciales. El hecho ocurrió en el centro de Guaranda, en la provincia de Bolívar.

El hecho se produjo pasadas las 20:00 del miércoles 25 de diciembre. Según las primeras versiones de la Policía Nacional, el artefacto se encontró en la puerta de una veterinaria. Su detonación afectó a más de 10 locales comerciales y edificios residenciales en la zona.

Jorge Araujo, jefe del Circuito Plaza Roja de Guaranda, precisó que las autoridades ya trabajan en la recolección de información con los vecinos y las cámaras de videovigilancia del lugar para dar con los responsables del hecho.

En las aceras aún quedan restos de vidrios de los locales afectados. En la ciudadanía hay temor ya que es el segundo artefacto que se detona en menos de una semana.

Francisco Chimbo, uno de los afectados, menciona que hay temor por lo que ocurre en la zona y el incremento de la violencia en la provincia.

La detonación no dejó pérdidas humanas. Sin embargo, las mascotas que estaban en la veterinaria murieron. De acuerdo con Araujo, en el sitio no se dejó panfletos que les hagan presumir de algún grupo delictivo específico.

