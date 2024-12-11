La Cancillería informó que la migración irregular de ecuatorianos a EE. UU. disminuyó durante 2024

miércoles, diciembre 11, 2024

Los registros de Panamá, México y Estados Unidos muestran una reducción con respecto a 2023.

La migración irregular de ecuatorianos hacia Estados Unidos disminuyó significativamente durante 2024; así lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad a pocos días de culminar el año.

En un comunicado, la institución detalló que la disminución de migrantes irregulares se evidenció en las principales rutas utilizadas para intentar llegar a territorio norteamericano. Y expuso los registros que llevan Panamá, México y Estados Unidos al respecto.

Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, de enero a octubre del 2024 hubo un 70 % menos de migrantes ecuatorianos que cruzaron la Selva del Darién, respecto del mismo período en el 2023. La Cancillería ecuatoriana destacó que esto significa una reducción de 3,6 veces la cantidad de compatriotas que cruzaron la selva durante este año.

Además, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos señaló una reducción del 80 % de ciudadanos ecuatorianos encontrados en situación irregular. La cifra se comparó con el pico de 15 921 connacionales hallados en la frontera, únicamente en abril de 2024.

A ello se suman las cifras del Instituto Nacional de Migración mexicano, que da cuenta de una caída del 35 % en la cantidad de ecuatorianos que transitaban en situación irregular por ese país desde marzo de 2024.

Programas de migración circular

La Cancillería resaltó iniciativas de desarrollo socioeconómico y acciones comunicacionales para sensibilizar a la población sobre los peligros de la migración irregular. En este contexto, destacó la ampliación de los programas de migración circular con España, Israel y Alemania, a la par de anunciar que estos se extenderán próximamente a Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cancilleria-migracion-irregular-ecuatorianos-eeuu-disminuyo-2024-MC8455691