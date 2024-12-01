Apagones de hasta seis horas en Quito para este domingo 1 de diciembre del 2024

Participa en el Diálogo Nacional
El último día de noviembre continuará con apagones de hasta seis horas en Quito. La Empresa Eléctrica Quito difundió los horarios de racionamientos para este domingo 1 de diciembre de 2024.
El Ministerio de Energía confirmó que este fin de semana se mantendrán los mismos horarios que se aplicaron desde el pasado lunes. Los cortes están divididos en dos franjas horarias de tres horas de suspensión cada una.
Los horarios variarán del lunes 2 al domingo 8 de diciembre del 2024. Este viernes 29 de noviembre del 2024, la Empresa Eléctrica de Quito anunció que la primera semana de diciembre, la ciudad afrontará hasta cinco horas de apagones.
Sin embargo, el Gobierno confirmó que el jueves 5 y viernes 6 de diciembre, la ciudad no tendrá cortes del servicio energético por las fiestas de los 490 años de fundación de la capital de Ecuador.
A continuación los horarios de apagones en Quito para el domingo 1 de diciembre del 2024:
De 00:00 a 03:00 y de 12:00 a 15:00
De 03:00 a 06:00 y de 15:00 a 18:00
De 08:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00
De 15:00 a 18:00 y 21:00 a 24:00
De 12:00 a 15:00 y 19:00 a 22:00
De 06:00 a 09:00 y 21:00 a 24:00
De 09:00 a 12:00 y de 20:00 a 23:00
De 05:00 a 08:00 y de 18:00 a 21:00
De 11:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00
De 00:00 a 03:00 y de 14:00 a 17:00
De 17:00 a 24:00
De 17:00 a 24:00
De 03:00 a 06:00 y de 16:00 a 19:00
De 09:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00
