Apagones de hasta seis horas en Quito para este domingo 1 de diciembre del 2024

El último día de noviembre continuará con apagones de hasta seis horas en Quito. La Empresa Eléctrica Quito difundió los horarios de racionamientos para este domingo 1 de diciembre de 2024.

El Ministerio de Energía confirmó que este fin de semana se mantendrán los mismos horarios que se aplicaron desde el pasado lunes. Los cortes están divididos en dos franjas horarias de tres horas de suspensión cada una.

Los horarios variarán del lunes 2 al domingo 8 de diciembre del 2024. Este viernes 29 de noviembre del 2024, la Empresa Eléctrica de Quito anunció que la primera semana de diciembre, la ciudad afrontará hasta cinco horas de apagones.

Sin embargo, el Gobierno confirmó que el jueves 5 y viernes 6 de diciembre, la ciudad no tendrá cortes del servicio energético por las fiestas de los 490 años de fundación de la capital de Ecuador.

A continuación los horarios de apagones en Quito para el domingo 1 de diciembre del 2024:

De 00:00 a 03:00 y de 12:00 a 15:00

Miraflores

El Bosque

Andalucía

Conocoto

Eugenio Espejo

Cumbayá

De 03:00 a 06:00 y de 15:00 a 18:00

Luluncoto

La Floresta

Epiclachima

Nueva Cumbayá

De 08:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00

La Carolina

Tababela

Los Bancos

Pérez Guerrero

El Obraje (Machachi)

De 15:00 a 18:00 y 21:00 a 24:00

Chimbacalle

Belisario Quevedo

Iñaquito

De 12:00 a 15:00 y 19:00 a 22:00

Chilibulo

Granda Centeno

Río Coca

De 06:00 a 09:00 y 21:00 a 24:00

Gualo

Sangolquí

De 09:00 a 12:00 y de 20:00 a 23:00

Barrionuevo

Santa Rosa

El Quinche

De 05:00 a 08:00 y de 18:00 a 21:00

Olímpico

Cristianía

San Antonio

Alangasí

De 11:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00

San Rafael

Tumbaco

Pomasqui

De 00:00 a 03:00 y de 14:00 a 17:00

San Roque

Río Coca

Cotocollao

Conocoto

Santa Rosa

Inga Bajo

Sector industrial

De 17:00 a 24:00

Santa Rosa

Inga Bajo

De 17:00 a 24:00

Sangolquí

De 03:00 a 06:00 y de 16:00 a 19:00

Olímpico

Escuela Sucre

La Marín

Diez Vieja

San Pablo

Iñaquito

Tababela

Diez Nueva

Los Bancos

Pomasqui

De 09:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00

Miraflores

Granda Centeno

Cristianía

Cotocollao

Eplicachima

Conocoto

Carolina

San Rafael

Diez Nueva

Aeropuerto

Eugenio Espejo

Batán Alto