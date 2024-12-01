LOADING

Apagones de hasta seis horas en Quito para este domingo 1 de diciembre del 2024

Redacción
domingo, diciembre 1, 2024
El Ministerio de Energía confirmó que este fin de semana se mantendrán los mismos horarios que se aplicaron desde el pasado lunes. Los cortes están divididos en dos franjas horarias de tres horas de suspensión cada una
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

El último día de noviembre continuará con apagones de hasta seis horas en Quito. La Empresa Eléctrica Quito difundió los horarios de racionamientos para este domingo 1 de diciembre de 2024.

El Ministerio de Energía confirmó que este fin de semana se mantendrán los mismos horarios que se aplicaron desde el pasado lunes. Los cortes están divididos en dos franjas horarias de tres horas de suspensión cada una.

Los horarios variarán del lunes 2 al domingo 8 de diciembre del 2024. Este viernes 29 de noviembre del 2024, la Empresa Eléctrica de Quito anunció que la primera semana de diciembre, la ciudad afrontará hasta cinco horas de apagones.

Sin embargo, el Gobierno confirmó que el jueves 5 y viernes de diciembre, la ciudad no tendrá cortes del servicio energético por las fiestas de los 490 años de fundación de la capital de Ecuador.

A continuación los horarios de apagones en Quito para el domingo 1 de diciembre del 2024:

De 00:00 a 03:00 y de 12:00 a 15:00

  • Miraflores
  • El Bosque
  • Andalucía
  • Conocoto
  • Eugenio Espejo
  • Cumbayá

De 03:00 a 06:00 y de 15:00 a 18:00

  • Luluncoto
  • La Floresta
  • Epiclachima
  • Nueva Cumbayá

De 08:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00

  • La Carolina
  • Tababela
  • Los Bancos
  • Pérez Guerrero
  • El Obraje (Machachi)

De 15:00 a 18:00 y 21:00 a 24:00

  • Chimbacalle
  • Belisario Quevedo
  • Iñaquito

De 12:00 a 15:00 y 19:00 a 22:00

  • Chilibulo
  • Granda Centeno
  • Río Coca

De 06:00 a 09:00 y 21:00 a 24:00

  • Gualo
  • Sangolquí

De 09:00 a 12:00 y de 20:00 a 23:00

  • Barrionuevo
  • Santa Rosa
  • El Quinche

De 05:00 a 08:00 y de 18:00 a 21:00

  • Olímpico
  • Cristianía
  • San Antonio
  • Alangasí

De 11:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00

  • San Rafael
  • Tumbaco
  • Pomasqui

De 00:00 a 03:00 y de 14:00 a 17:00

  • San Roque
  • Río Coca
  • Cotocollao
  • Conocoto
  • Santa Rosa
  • Inga Bajo

Sector industrial

De 17:00 a 24:00

  • Santa Rosa
  • Inga Bajo

De 17:00 a 24:00

  • Sangolquí

De 03:00 a 06:00 y de 16:00 a 19:00

  • Olímpico
  • Escuela Sucre
  • La Marín
  • Diez Vieja
  • San Pablo
  • Iñaquito
  • Tababela
  • Diez Nueva
  • Los Bancos
  • Pomasqui

De 09:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00

  • Miraflores
  • Granda Centeno
  • Cristianía
  • Cotocollao
  • Eplicachima
  • Conocoto
  • Carolina
  • San Rafael
  • Diez Nueva
  • Aeropuerto
  • Eugenio Espejo
  • Batán Alto
Texto Teleamazonas
