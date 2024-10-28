‘Terremoto’ en The Washington Post tras la decisión de Bezos de no apoyar a Harris

lunes, octubre 28, 2024

En Estados Unidos existe la tradición de que los medios de comunicación den su respaldo explícito a un candidato presidencial.

Tiempo de lectura: 3 minutos

El periódico The Washington Post vive un ‘terremoto’ interno por la decisión de su propietario, el multimillonario Jeff Bezos, de no respaldar la candidatura presidencial de la demócrata Kamala Harris. Esto derivó en dos dimisiones y llamados a cancelar las suscripciones al diario.

El editor jefe del Post, William Lewis, anunció el viernes que el diario decidió mantenerse equidistante y no apoyar ni a Harris ni a su rival republicano, el expresidente (2017-2021) Donald Trump.

Según revelaron dos periodistas en un artículo publicado en el mismo diario, el consejo editorial del Post ya tenía redactado su artículo de respaldo a la aspirante demócrata, pero fue Jeff Bezos quien ordenó frenar su publicación.

Es la primera vez en décadas que el rotativo de la capital estadounidense no respalda al candidato presidencial demócrata.

El diario, que tuvo una línea editorial muy dura con Trump, apoyó a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020, ambos enfrentados al magnate republicano.

William Lewis, en el cargo desde el pasado enero, negó que Bezos, fundador de Amazon y propietario del Post desde 2013, tuviera algo que ver con la nueva postura del diario.

Según justificó, el objetivo del diario es dar una mayor imagen de independencia y volver a sus orígenes, cuando el Post no respaldaba a candidatos.

El primer aspirante presidencial apoyado por el Post fue el demócrata Jimmy Carter en 1976. Esto tras el escándalo del Watergate que el diario destapó. Desde entonces, el rotativo apoyó regularmente a candidatos, a excepción de la campaña de 1988.

La cabecera investigó durante años irregularidades y polémicas de Trump y de su entorno, y fue muy crítica con la retórica del republicano y su negativa a aceptar la derrota electoral de 2020.

Durante el mandato de Trump, Amazon perdió un contrato multimillonario con el Pentágono y demandó a Trump por usar “presión indebida” para dañar a Bezos. Los críticos con la decisión del diario creen que el multimillonario quiere prevenir enfrentamientos con un posible segundo mandato del republicano.

El primero en dimitir por la decisión fue el editor Robert Kagan, quien calificó el cambio de postura como una “capitulación prematura” ante Trump.

La columnista Michele Norris también anunció su renuncia, al calificar el cambio como un “terrible error” y un “insulto a los estándares del periódico”.

Otros 18 columnistas firmaron una columna en la que expresaron su desacuerdo porque el anuncio “representa un abandono a las convicciones del diario”.

Periodista indignado

El prestigioso periodista Marty Baron, quien dirigió el Post cuando Trump estaba en la Casas Blanca, también reaccionó indignado asegurando que se trata de “un acto de cobardía cuya víctima será la democracia”.

“Donald Trump verá esto como una invitación a intimidar todavía más al propietario, Jeff Bezos, y a otros. Es preocupante la falta de carácter de una institución famosa por su valentía”, declaró.

La decepción llegó también a los lectores, algunos de los cuales cancelaron sus suscripciones.

La periodista Caroline Kitchener reveló que su madre decidió darse de baja del diario como muchos otros suscriptores, un paso que la reportera entiende, pero que pidió reconsiderar.

“Los reporteros del Post no participamos de esa decisión, pero cuando cancelas la suscripción nos dañas a nosotros, no al propietario”, advirtió.

En una línea similar se expresó David Maraniss, un veterano editor del diario, quien dijo que el viernes pasado fue el “día más sombrío” de su carrera.

Pero tras reflexionarlo, el domingo rompió una lanza a favor de los periodistas del Washington Post. “Han hecho muchísimo más que Facebook o que X para descubrir y poner luz sobre las amenazas a la democracia, y continuarán haciéndolo a pesar de la cobardía del propietario y del editor”.

