Proyecto de Ley Energética pasó el primer debate

Esta normativa se tramita en la Comisión de Desarrollo Económico, donde el oficialismo tiene mayoría.

Un total de 25 legisladores intervinieron este 20 de octubre en el primer debate para dar sus puntos de vista al proyecto de la Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, o también conocida como Ley Energética, que fue enviada a la Asamblea con el carácter de urgente económico.

La bancada oficialista se mantuvo en la línea de que el Gobierno de Daniel Noboa está haciendo lo que otros Gobiernos no hicieron en años anteriores. Mientras que el correísmo resaltó que durante su gestión Ecuador exportaba electricidad.

Los asambleístas que apoyan el proyecto dijeron que, la normativa dotará de seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera; a la vez, permitirá ampliar la capacidad instalada de generación energética, con la participación del sector privado, particularmente en lo concerniente a proyectos de energía de transición.

Quienes cuestiona el proyecto argumentan que la ley no solucionará el problema de los apagones. Lo que se busca, subrayaron, es facilitar la concesión de las generadoras al sector privado, en lugar de fortalecer la inversión pública en el campo energético, hecho que redundará en un incremento de las tarifas eléctricas.

Tras el debate, el proyecto regresó a la Comisión de Desarrollo Económico para que esa mesa legislativa acoja las recomendaciones y redacte el informe para segundo debate.

