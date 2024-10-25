Así vivían alias ‘Comandante Willy’ y su hermano en España

En el operativo policial se encontró más de 7 000 euros escondidos en zapatos y gorras. Durante el año y medio que estuvieron en España, ambos invirtieron en negocios locales para desviar la atención y desvirtuar su relación con actividades ilícitas.

Luis Cano, jefe de la Unidad Nacional Anti Secuestros de la Policía Nacional, señala que tras las investigaciones se determinó que ‘Comandante Willy’ formó empresas de encomienda y de transportes tipo furgonetas.

Cuando los detuvieron, los hermanos Alcívar estaban junto a otro ecuatoriano y a un colombiano, que tenían documentos en regla para estar en España. Así como con la esposa del ‘Comandante Willy’, que es colombiana.

De acuerdo con una publicación del portal Primicias, uno de los vehículos que se encontró en la vivienda de ‘comandante Willy’ está relacionado con dos empresas constituidas en España que han cambiado constantemente de dirección.

Se trata de Feralimport SL, que se constituyó en febrero de 2019 y se dedica a la importación y exportación de pescado y mariscos. la empresa se declaró en insolvencia definitiva en septiembre del 2024.

Además de la Resrambaj SL, una empresa constituida en marzo de de 2021 que se dedica al sector inmobiliario, específicamente a la compra y venta de bienes inmuebles. Ambas empresas funcionaron en la misma dirección.