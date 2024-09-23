LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Israel ataca otra escuela en Gaza por tercera vez en las últimas 72 horas

Redacción
lunes, septiembre 23, 2024
El Ejército israelí atacó en la mañana de este lunes la escuela Jaled bin al Walid, ubicada en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, en el que es ya el tercer ataque contra un centro educativo en el enclave palestino en las últimas 72 horas
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí atacó en la mañana de este lunes la escuela Jaled bin al Walid, ubicada en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, en el que es ya el tercer ataque contra un centro educativo en el enclave palestino en las últimas 72 horas.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, confirmó que al menos tres personas (un padre, una madre y su hija) murieron en el bombardeo.

Basal anunció además la muerte de otras 5 personas en un ataque israelí contra una vivienda en Deir al Balah, en el centro de la Franja. Los muertos, según el portavoz, son una madre y sus cuatro hijos.

Parientes de la familia Abu Samak lloran junto a los cuerpos de cuatro de sus parientes, asesinados ese mismo día, tras un ataque aéreo israelí en Deir Al Balah

Cuerpos de cuatro miembros de una familia muertos tras un ataque aéreo israelí en Deir Al Balah. EFE/EPA/Mohammed Saber

Ataques a otras dos escuelas el fin de semana

Ayer, el Ejército israelí bombardeó una escuela que acogía desplazados en el campamento de refugiados de Shati, cerca de la norteña Ciudad de Gaza, matando al menos a siete personas, según fuentes médicas gazatíes.

Y el sábado, en otro ataque contra un complejo escolar en la capital gazatí, 22 personas murieron, entre ellas 13 niños y seis mujeres.

Como siempre que ataca este tipo de centros, Israel aseguró en ambos casos que un grupo de milicianos del grupo islamista Hamás se encontraba en el interior, y dijo que tomó precauciones para evitar el daño a civiles en los ataques.

Condena del Gobierno de Hamás

Una vista de las tiendas de campaña en un campamento para desplazados en el campamento de Khan Yunis

Una vista de las tiendas de campaña en un campamento para desplazados en el campamento de Jan Yunis. EFE/EPA/Haitham Imad

El Gobierno de Hamás en Gaza condenó los ataques de los últimos dos días en un comunicado este lunes, en el que aseguró que más de 10.000 desplazados viven refugiados en las escuelas de Shati y de Nuseirat que fueron alcanzadas ayer y hoy por las bombas israelíes.

Según datos de las autoridades gazatíes, al menos 183 centros que acogen a desplazados, incluidas 163 escuelas, han sido atacadas por Israel desde que comenzó la guerra. Más de 1.000 personas han muerto en estos ataques.

“Pedimos a la comunidad internacional y a todos los organismos internacionales y de la ONU que presionen a la ocupación (Israel) para que deje de atacar centros de refugio y de desplazados y para que detenga el crimen de genocidio en la Franja de Gaza”, insistió el Gobierno gazatí.

Muertos desde el comienzo de la guerra

Al menos 41.455 personas han muerto y otras 95.878 han resultado heridas en el devastado enclave palestino desde que comenzó la guerra, hace más de once meses, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

Este lunes, la oficina informó de “tres masacres contra familias” en las últimas 24 horas, que dejaron 24 muertos y 60 heridos atendidos en los hospitales de la Franja.

Las autoridades estiman además que los cuerpos de unos 10.000 desaparecidos continúan enterrados bajo los escombros. EFE

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Rusia lanza su mayor ataque masivo sobre Ucrania tras llamada entre Trump y Putin
Israel vuelve a lanzar una nueva oleada de ataques contra Irán tras matar a su cúpula militar y nuclear
Esto se sabe del asesinato de la streamer japonesa
Rusia niega que el último bombardeo sea la respuesta a la tregua propuesta por Ucrania y la UE

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com