En el ‘Mes del turismo’, Quito potencia su oferta

martes, septiembre 3, 2024

Tiempo de lectura: 2 minutos

Septiembre llegó, un mes en el que Quito presenta lo mejor de su oferta turística que incluye dos eventos de gran magnitud: el 53° Congreso Eucarístico Internacional y la feria Travel Mart Latin America (TMLA). La sede principal de estos dos eventos será el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito (CCMQ), en el norte de la ciudad.

El Congreso Eucarístico, máxima cita católica del año, será del 8 al 15 de este mes, mientras que el TMLA reunirá, entre el 18 y 20 de septiembre, a los representantes de la actividad turística, especialmente de Quito y Ecuador, con el conglomerado de tour operadores internacionales, interesados en promocionar el destino de Latinoamérica.

Por otro lado, el TMLA es reconocido como el más importante encuentro de negocios del turismo desde mercados globales hacia Latinoamérica y en el que Quito podrá posicionarse como destino turístico, presentando su cultura, atractivos y gastronomía.

Quito celebra con entusiasmo el mes del turismo, como una época especial para explorar, descubrir y disfrutar de la capital de los ecuatorianos en su máximo esplendor. Por ello, Quito Turismo realiza una constante promoción y difusión de la oferta turística quiteña, con su rica herencia cultural, impresionante arquitectura, la vibrante vida urbana y las experiencias únicas de la ruralidad.

De esta forma, están programadas diversas experiencias turísticas que incluyen recorridos sabatinos para conocer la flora y fauna de Yunguilla (7 de septiembre); el Quito Patrimonial (14 de septiembre); San Marcos: patrimonial y cultural (21 de septiembre); y la experiencia rural Amagusa – Tulipe (28 de septiembre).

Los participantes podrán interactuar y conocer sobre la elaboración de artesanías, productos gastronómicos, ceremonias tradicionales, degustaciones, a más de disfrutar del senderismo en lugares conectados con la naturaleza.

De igual manera, la empresa pública municipal presenta este mes la activación ‘Manos a La Ronda’, con juegos tradicionales como futbolín, sapos, trompos, entre otros, que grandes y chicos podrán disfrutar en este tradicional barrio del centro.

Y no solo eso, Quito tiene una amplia oferta turística para todos los gustos con actividades vinculadas a la historia, patrimonio, música, arte, cultura, aventura y más.

¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta celebración y de descubrir todo lo que Quito tiene para ofrecer!