El juicio político contra la fiscal Diana Salazar podría iniciar este lunes 9 de septiembre

lunes, septiembre 9, 2024

Hay consenso en la Asamblea Nacional para que la noche de este lunes 9 de septiembre empiece el trámite del juicio político a la fiscal Diana Salazar. El tema está en el orden del día de la Comisión de Fiscalización.

La Comisión de Fiscalización se reunirá a las 21 horas para definir si acatan o no la sentencia judicial que les exige retomar los juicios políticos a exministros del gobierno de Guillermo Lasso.

La sesión fue convocada por la presidenta, Pamela Aguirre, después de que el juez Edgar Romero la multó por no acatar su sentencia. Ella debía retomar de manera inmediata los juicios políticos a tres ex ministros del anterior gobierno y la suspensión del que estaba en trámite, el de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Aguirre no cumplió y como la comisión es un cuerpo colegiado, el juez pide ahora que todos sus miembros se pronuncien.

Luego de que esto se defina, hay consenso en que se debe informar al juez que no se puede retomar de inmediato los juicios a los exministros de Lasso porque no se han completado las firmas que fueron retiradas y que, en el orden en que estaban los juicios, el que sigue es el de la fiscal general. En eso coincide incluso el oficialismo.

Pamela Aguirre, incluyó precisamente como segundo punto del orden del día el inicio del trámite del juicio a la fiscal y aunque los correístas no estuvieron de acuerdo con que ella intente acatar la sentencia del juez, ahora la respaldan.

La sesión había sido convocada para el sábado pero fue suspendida por el apagón. Por cada día que la Comisión de Fiscalización no se pronuncie, el juez anunció una multa, no solo a Aguirre sino a todos sus miembros.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/el-juicio-politico-contra-la-fiscal-diana-salazar-puede-empezar-este-lunes-9-de-septiembre-MI7965592