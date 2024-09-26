Ecuador gestiona cooperación internacional para fortalecer la respuesta a los incendios

jueves, septiembre 26, 2024

El Gobierno de Ecuador anunció que gestiona cooperación internacional y ayuda humanitaria para fortalecer la respuesta estatal ante la oleada de incendios que han afectado al país en los últimos meses, en los que se ha acentuado la sequía.

Así lo señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en un comunicado en el que precisó que no ha podido hacer un llamado internacional amplio para solicitar cooperación, «ya que aún no se ha declarado una emergencia formal por los incendios».

La Cancillería ecuatoriana remarcó que, no obstante, «gestiona cooperación internacional y ayuda humanitaria para fortalecer la respuesta ante los incendios en Quito y el resto del país».

Mencionó, por ejemplo, la entrega de asistencia humanitaria de Estados Unidos a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) del Gobierno nacional con equipos especializados en el combate al fuego.

«La ayuda incluye brigadas de autonomía de seis días (BRIF), que pueden ser utilizados en dos o tres incendios» que se distribuirán en varias ciudades y provincias le país, añadió la fuente.

Además, señaló que la cooperación estadounidense ha entregado paquetes de ayuda a los cuerpos de bomberos de la provincia de Loja, en el sur andino del país y que fue foco de grandes incendios forestales a principios de mes.

Por otra parte, la Cancillería agradeció a la Embajada de Italia por gestionar el apoyo del sector privado del país para «contribuir con dos helicópteros en la mitigación de los incendios, uno al servicio del sector privado y otro de los bomberos».

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional declaró el pasado fin de semana en «alerta roja» a 19 de las 24 provincias del país, ante la acentuada sequía de las últimas semanas que ha generado la proliferación de incendios forestales y el impacto en la seguridad alimentaria del país.

El pasado 19 de septiembre la Secretaría de Riesgos informó de que en un mes se registraron más de 1.300 incendios forestales que hasta entonces habían afectado 23.453,48 hectáreas .

Los incendios han ido acompañados del marcado déficit de lluvias en la actual temporada seca, lo que ha generado, además, una crisis en el sector energético debido a la bajada de los caudales que alimentan a las principales centrales hidroeléctricas.

Los últimos incendios importantes se registraron este martes en sectores periféricos de Quito y tiñeron con una espesa nube de humo el norte de la capital ecuatoriana.

Ante esos incendios, algunos de los cuales continúan activos, el Municipio de Quito declaró este miércoles a la ciudad en situación de emergencia.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró que esa medida se declaró luego de que el martes se registraran 27 quemas en sectores periféricos, y comentó que en las acciones de combate al fuego se han desplegado 200 bomberos.

Seis viviendas han sido afectadas totalmente por los incendios, 90 personas con cuadros de afectación anímica o respiratoria han sido atendidos por las unidades encargadas de ese tipo de asistencias, y se han entregado 300 kits (paquetes) con raciones alimentarias, de hidratación y cuidado sanitario entre la población afectada por el humo. EFE