Cortes de luz: ¿Se realizarán los actos de Juramento a la Bandera en unidades educativas?

Los programas por el Juramento a la Bandera no se suspenderán en las unidades educativas del país por los apagones. Este 23 de septiembre de 2024, el Ministerio de Educación se pronunció al respecto y definió horarios para cada jornada.

“Los actos de Juramento a la Bandera deben durar hasta una hora. No se suspende el acto cívico”, informó el Ministerio. Dichos actos están previstos para el próximo 26 de septiembre. Para el desarrollo de los programas se definieron tres horarios en cada jornada:

Jornada matutina: 10h30.

Jornada vespertina: 15h00.

Jornada nocturna: horario en definición.

Nuevos horarios para los apagones

Pese a que la semana pasada, el Gobierno Nacional anunció que los corte de luz iniciarían hoy, en la práctica, los apagones se adelantaron ayer para varias provincias. Además, la noche de ayer se anunciaron nuevos horarios para los apagones que incluyen lapsos durante el día.

Esta mañana, el viceministro e Gobierno Esteban Torres, dijo que las decisiones anunciadas ayer responden a una intención de precautelar el funcionamiento permanente de las instalaciones públicas.

Esto en referencia a la situación de las hidroeléctricas y el estiaje que vive el país. “Se podría estar dañando una de las hidroeléctricas si no tomamos las previsiones del caso”, dijo Torres en entrevista con Teleamazonas.

