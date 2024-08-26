Régimen Sierra y Amazonía: 1,7 millones de estudiantes regresarán a clases el 2 de septiembre

lunes, agosto 26, 2024

El Ministerio de Educación alista la infraestructura de escuelas y colegios y busca resolver el déficit de profesores a escala nacional

Se alista la infraestructura educativa para recibir a 1,7 millones de alumnos, el próximo 2 de septiembre de 2024. A escala nacional existen 16 mil instituciones fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales.

Según el Ministerio de Educación, escuelas y colegios, están totalmente habilitados para la Sierra y Amazonía.

Respecto al personal docente, la Cartera de Estado informó que existe un 1,4% de déficit de profesores en el país. El Ministerio busca aliviar el problema con la contratación de nuevos docentes, en un proceso que ya está en marcha.

Esta vez se aplicará la sectorización docente, que busca que al menos 1 600 profesores se incorporen a escuelas y colegios que estén cerca de sus domicilios.