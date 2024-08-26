LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Régimen Sierra y Amazonía: 1,7 millones de estudiantes regresarán a clases el 2 de septiembre

Redacción
lunes, agosto 26, 2024
El Ministerio de Educación alista la infraestructura de escuelas y colegios y busca resolver el déficit de profesores a escala nacional
Tiempo de lectura: < 1 minuto

 

Se alista la infraestructura educativa para recibir a 1,7 millones de alumnos, el próximo 2 de septiembre de 2024. A escala nacional existen 16 mil instituciones fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales.

Según el Ministerio de Educación, escuelas y colegios, están totalmente habilitados para la Sierra y Amazonía.

Respecto al personal docente, la Cartera de Estado informó que existe un 1,4% de déficit de profesores en el país. El Ministerio busca aliviar el problema con la contratación de nuevos docentes, en un proceso que ya está en marcha.

Esta vez se aplicará la sectorización docente, que busca que al menos 1 600 profesores se incorporen a escuelas y colegios que estén cerca de sus domicilios.

 

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

La comunidad educativa contará con un botón de seguridad para reportar emergencias
Ministerio de Educación se pronuncia sobre dos casos de violencia sexual
La Universidad Casa Grande abre su convocatoria de becas 2021

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com