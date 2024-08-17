Ordenan a servicios de emergencia que solo debe entregar videos de delitos a la Función Judicial

sábado, agosto 17, 2024

El ECU 911 emitió una resolución para interoperar los sistemas de cámaras de seguridad públicas y privadas. La entidad resolvió que creará un registro nacional de equipos, sistemas y equipos de videovigilancia.

El ECU 911 dispuso que las instituciones públicas, y organizaciones privadas que deban trabajar con ellos, que solo pueden entregar videos que hayan captados delitos a la Función Judicial.

Así lo dispuso el organismo mediante una resolución emitida el 12 de agosto del 2024 que regula la interoperabilidad de los sistemas y plataformas tecnológicas públicas nacionales locales y privadas con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 para la prestación de servicios de emergencias.

“Las imágenes, videos, audios o datos que contengan indicios del cometimiento de contravenciones o delitos, que se obtengan de los sistemas o plataformas interoperadas, deberán ser entregados únicamente a la Función Judicial a través de la plataforma tecnológica SAEI-FJ”, se describe en el artículo 7 del documento.

Se reseña que esta medida es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional para todas las instituciones públicas nacionales y locales, y las empresas, entidades y/u organismos privados que deban interoperar con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, previo a la implementación de una plataforma tecnológica de servicios de atención de emergencia.

Además, se describe que está prohibido interceptar, escuchar, desviar, grabar u observar, en cualquier forma, el contenido digital en su origen, una señal o una transmisión de datos, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero.

También se indicó que las instituciones públicas y privadas deben entregarle a ellos las credenciales, del enlace y de los espejos de la operación que se realice a través de sus plataformas.

El documento explica que el ECU 911 creará un registro nacional de equipos, sistemas y equipos de videovigilancia y otros mecanismos de alerta, el cual tendrá por objeto recopilar información sobre los sistemas y plataformas interoperados incluyendo drones, cámaras corporales y otros dispositivos de alerta para emergencias.

El ECU 911 tiene prevista una rueda de prensa para explicar esta resolución este viernes 16 de agosto a las 16.00.

