Joven colombiano escribió una conmovedora frase antes de su eutanasia

viernes, agosto 30, 2024

En la tarde de este viernes 30 de agosto de 2024 se confirmó la muerte de Acosta. El hincha del equipo de fútbol, Millonarios, se sometió a la eutanasia. Lo hizo luego de haber estado varios años luchando contra una bacteria que contrajo en una piscina

Diario El Tiempo de Colombia

Las últimas horas del joven colombiano estuvieron llenas de mucho apoyo por cientos de compatriotas, por su decisión de someterse a la eutanasia.

Los colombianos destacaron la valentía de Javier Acosta y le enviaron mucha fuerza para la decisión que voluntariamente tomó hace algunos días.

Decenas de personas llegaron hasta el Hospital San Ignacio para despedir al joven, quien salió sobre el mediodía hasta el lugar en donde profesionales adelantaron el procedimiento.

La historia del joven colombiano y su lucha por la eutanasia

La historia de Javier Acosta causó conmoción en el país, ya que fue una persona que tuvo que luchar contra fuertes padecimientos de salud en los últimos años.

El joven contó esta semana que llevaba casi una década en silla de ruedas, luego de un accidente que sufrió. Años más tarde, contrajo una bacteria en una piscina y las complicaciones en su salud fueron notorias con el paso del tiempo: tuvo afectaciones en sus huesos.

“La bacteria es una levadura que se alimenta hasta de los mismos antibióticos. En el momento estoy con tres antibióticos. Me sacaron sangre, un estudio aquí, un estudio allí y encontraron que la bacteria se desplazó más y más hasta llegar no solamente al hueso, sino a tejidos y la tengo en la sangre”, expresó en el video.

Sin embargo, las esperanzas de Javier se fueron agotando cuando hace algunas semanas fue diagnosticado con cáncer en la sangre. Este fue el detonante para que el joven hincha de Millonarios tomara la decisión para someterse a la eutanasia este viernes 30 de agosto.

El contagio del joven colombiano con la bacteria en la piscina

Pero la vida nuevamente puso a prueba a Javier, pues cinco años después de su milagro viajó a Melgar y contrajo una bacteria en una piscina: “Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en cinco días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Y ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse”.

Aunque los médicos realizaron varias intervenciones como un raspado en su glúteo izquierdo, un injerto, entre otros, la bacteria se pasó a su glúteo derecho.

“No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”.

En medio de su tratamiento, los médicos le detectaron un cáncer en la sangre, lo que hizo que su estado de salud empeorara, por lo que decidió tomar la decisión de someterse a la eutanasia.

La corta frase del joven colombiano que luchó por la eutanasia

El joven colombiano, Javier Acosta, escribió una corta frase de despedida, antes de su eutanasia, en su página de Facebook. Lo hizo a las 10:13, con una foto que se tomó hace dos días.

Esta es su despedida:

Estoy a pocos minutos de que me autoricen el traslado en ambulancia hacia el otro centro médico, donde sí me realizarán el procedimiento que quiero para mi vida. La foto es de hace dos días, siento que ahora la incertidumbre y la preocupación me han demacrado un poquito, más ahorita, la presión aumenta. Los medios presionan. La gente pregunta. Mi familia se angustia, pero con el favor de Dios ya todo se acabará.