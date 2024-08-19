Hoy la luna de Esturión o superluna azul iluminará el cielo de Ecuador

lunes, agosto 19, 2024

La Luna de Esturión o superluna azul iluminará el cielo de Ecuador este 19 de agosto del 2024. El satélite natural podrá observarse a simple vista en un esplendor único esta noche.

En esta ocasión, la luna se verá más grande y brillante de lo habitual. Este fenómeno empezó el domingo 18 y se extenderá hasta el miércoles 21 de agosto. No obstante, según explica la Nasa, el mejor día para apreciarlo es este lunes.

La superluna ocurre cuando su órbita está más cerca de la Tierra y al mismo tiempo se encuentra completa porque está en su perigeo en la fase llena. Hoy estará a unos 360 000 kilómetros de nuestro planeta, lo que permitirá apreciar al satélite natural en un 7.5% más grande y un 15.2% más brillante de lo habitual, detalló el Observatorio Astronómico de Quito.

Además, a este fenómeno se lo nombró Esturión por las tribus nativas norteamericanas, especialmente la llamada Algonquin. Al igual que otros eventos astronómicos se busca destacar la importancia de estos momentos inusuales en la vida de las antiguas civilizaciones.

En esta época los nativos americanos se ayudaban de la luz potente de la Luna para pescar al esturión. Estos peces subían a aguas menos profundas y podían ser cazados con mayor facilidad.

Además, esta también será una Luna Llena estacional, las cuales son relativamente raras. «Normalmente tenemos 12 Lunas Llenas en un año astronómico, ya que un ciclo lunar dura aproximadamente un mes (…) pero cada 2.5 a 3 años, experimentamos una Luna Llena «extra» en una estación», detalla el portal Starwalk Space.

Hora y recomendaciones para observarla

El máximo resplandor de la Luna se verá a las 19:00 (hora de Ecuador continental). Para observarla no se necesitan instrumentos especializados, sin embargo, solo se podrá apreciarla si las condiciones meteorológicas lo permiten.

El Observatorio Astronómico recomienda a los ciudadanos acudir a lugares libres de contaminación lumínica para disfrutar al máximo de la experiencia. Además, para tener una visión más profunda de la superficie lunar, cráteres y otras particularidades se puede usar binoculares o un telescopio.

Las superlunas sólo ocurren de tres a cuatro veces al año y siempre aparecen consecutivas. Según el portal Starwalk Space, la próxima Luna del Esturión será el 9 de agosto de 2025.

Texto Teleamazonas

