Autolesiones: ¿Nuevas formas de lidiar con la angustia?

jueves, agosto 8, 2024

Únete al webinar, organizado por la Carrera de Psicología de la Universidad Casa Grande, dentro de las jornadas de Salud Mental, para explorar nuevas formas de lidiar con la angustia y comprender mejor el tema de las autolesiones. Descubre estrategias efectivas y herramientas de apoyo. ¡No te lo pierdas!

