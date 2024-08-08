LOADING

Autolesiones: ¿Nuevas formas de lidiar con la angustia?

Universidad Casa Grande
jueves, agosto 8, 2024
Únete al webinar, organizado por la Carrera de Psicología de la Universidad Casa Grande, dentro de las jornadas de Salud Mental, para explorar nuevas formas de lidiar con la angustia y comprender mejor el tema de las autolesiones. Descubre estrategias efectivas y herramientas de apoyo. ¡No te lo pierdas!
  1.   [email protected]
