María Corina Machado: Maduro es pasado, ya lo derrotamos

domingo, julio 21, 2024

En estas elecciones, compiten por la Presidencia, además de González Urrutia y Maduro, otros ocho candidatos sin posibilidades reales de triunfo, según las encuestas

Maturín (Venezuela) (EFE).- La líder antichavista María Corina Machado dijo el sábado durante una actividad de campaña en el noreste de Venezuela, ante miles de personas a las que pidió el voto para Edmundo González Urrutia en las presidenciales del 28 de julio, que el mandatario y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, “es pasado” porque se concretó la “derrota” en cada rincón del país.

“No les queda ni un solo rincón del país, en ninguna parte de Venezuela, (…) ya se concretó una derrota moral, una derrota espiritual, una derrota política, porque hoy toda Venezuela está convencida de que vamos a ganar”, explicó a EFE la opositora durante su recorrido por la localidad de Maturín, estado Monagas, donde, a su paso, se escuchaba el grito unánime de “se nota, se siente, Edmundo presidente”.

Ni los cuerpos de seguridad del Estado están con Maduro

Aseguró que ni siquiera los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado están al lado de Maduro, pese a que, cumpliendo órdenes, son los encargados de intentar bloquear el paso de la opositora cuando se desplaza por el país durante la campaña electoral, por lo que “saben de la corrupción del sistema”.

“Han trancado calles con alcabalas (controles), con grupos colectivos armados, han roto calles, han echado tierra para que la gente no pudiera llegar, y absolutamente todos, todos los obstáculos los hemos superado, (…) con esto no pueden. La gente está dispuesta a abrir todos los caminos, pacíficamente, cívicamente, hacer valer este deseo indetenible de cambio que ha surgido en Venezuela”, reiteró.

EFE constató que, en cada viaje de Machado a cualquier estado del país, su caravana debe sortear diversos obstáculos y trabas antes de llegar a su destino, entre ellos -como en el caso del trayecto hacia Maturín el viernes por la noche-, el lanzamiento de huevos podridos por parte de no más de una docena de personas que intentaron bloquear la vía.

Machado recordó el “atentado” en Barquisimeto

Además, Machado recordó el “atentado” que sufrió la madrugada del jueves mientras pernoctaba en Barquisimeto, estado Lara (noroeste), a su regreso de un acto en la cercana región de Portuguesa, cuando los dos vehículos en los que se desplazan ella y su equipo se “vandalizaron”, uno de ellos con el corte de “la manguera de frenos” y otro con el vaciado de aceite del motor.

“Ellos cruzaron una línea roja esta semana, con el atentado que sufrimos en Barquisimeto. Me habían amenazado pero nunca lo habían hecho. Eso busca generar mucho miedo, sobre todo en nuestros equipos, pero lo que han logrado es todo lo contrario. La gente se indigna y reacciona con más fuerza”, explicó.

Por otra parte, dijo que “para que haya una guerra tiene que haber enemigos, y en Venezuela no hay enemigos” porque “todos” quieren “lo mismo”, “un país en paz” para que quienes han emigrado a causa de la crisis económica y política “regresen a casa”.

