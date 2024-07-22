Los guardaparques tendrán acompañamiento militar por la inseguridad

lunes, julio 22, 2024

El Ministerio del Ambiente implementarán acciones conjuntas con los ministerios de Defensa e Interior.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Los guardaparques de las áreas naturales protegidas de Ecuador tendrán acompañamiento militar, según anunció este domingo 21 de julio el Gobierno Nacional tras la solicitud de la Asociación de Guardaparques de implementar soluciones para garantizar su seguridad en sus espacios de trabajo ante las amenazas recibidas por parte del crimen organizado.

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica indicó en un comunicado que ha implementado acciones conjuntas con los ministerios de Defensa e Interior para fortalecer el acompañamiento de personal militar y naval en las áreas protegidas del Estado, según la necesidad y particularidad de cada territorio.

También el Ejecutivo ha decidido “incluir nuevos procesos de capacitación para los guardaparques, adaptados a los desafíos vinculados a su labor”, así como “robustecer las acciones de control y vigilancia mediante la adquisición de más vehículos, GPS, drones y otros materiales”.

Asimismo, Ambiente indicó que se impulsará el fortalecimiento de la gobernanza y de la organización, a través del relacionamiento comunitario, además del establecimiento de protocolos de seguridad y de mecanismos financieros innovadores para la sostenibilidad y gestión en las áreas protegidas.

La amenaza contra los guardaparques está ocasionada principalmente por la intromisión de grupos de minería y tala ilegal, de tráfico de flora y fauna e invasiones de tierra.

El pasado 3 de julio, la Asociación de Guardaparques del Ecuador realizó un llamado al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para solicitar soluciones inmediatas y coordinaciones con el Ministerio de Defensa.

Los guardaparques denunciaron haber sido apuntados con armas de fuego, sufrido robos e intentos de secuestro.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Ecuador expresó su preocupación ante la inseguridad denunciada dentro de las áreas protegidas y las condiciones en las que realizan su trabajo los guardaparques.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que fue concebido para proteger la biodiversidad del Ecuador y que actualmente ocupa un 20 % del territorio nacional, sufre de falta de recursos, personal, equipamiento y condiciones de seguridad, entre otros, señaló la misma WWF Ecuador.

Ecuador es el primer país de Latinoamérica en homicidios per capita, con una tasa de 47,2 por cada 100 000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto al año 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la minería ilegal.

Desde inicios de año el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno, con lo que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. (EFE)