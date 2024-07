Fraude electoral: Maduro bloqueó la web en la que la oposición publicó las actas de prueba

martes, julio 30, 2024

La iniciativa de María Corina Machado busca mostrar todas las actas recogidas por sus testigos y facilitar su comparación con los resultados del Consejo Nacional Electoral

Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas durante las protestas registradas en las últimas horas en todos los estados de Venezuela. Las manifestaciones, que en la capital intentaron llegar al Palacio de Miraflores, son la consecuencia del fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del domingo.

La oposición anunció que cuenta con más del 70% de las actas de votación y que el candidato de la alianza, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 73% de los votos. La líder del antichavismo, María Corina Machado, publicó una página web en la que fueron cargadas las actas de todo el país para que puedan ser verificadas.

Lo ocurrido en Venezuela desató una reacción internacional de rechazo por parte de varios países que pusieron en duda lo anunciado por el Consejo Electoral del régimen. La cancillería de Caracas expulsó a los embajadores de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay por el rechazo de esas naciones al fraude electoral.

Este martes, Freddy Superlano, dirigente de primera línea del partido Voluntad Popular de la líder opositora María Corina Machado, fue detenido por funcionarios del régimen de Maduro en Caracas. Un video difundido en las redes sociales mostró a Superlano mientras era subido por la fuerza a un vehículo en la Urbanización Sebucan de la capital venezolana.

El Alto Mando hace silencio ante la arremetida de los colectivos contra la población y sobre la banda armada que amenaza a los militares

Los uniformados se refieren a los heridos castrenses, pero no hay una sola mención a los civiles ni a los grupos armados que causaron terror entre quienes permanecían en los centros de votación la noche de las elecciones.

Los altos jefes militares se refieren a los heridos castrenses, pero no hay una sola mención a los civiles. Mientras a Nicolás Maduro le preocupó más el derribo de varias estatuas, por cierto, no muy artísticas, de Hugo Chávez. Ninguno de ellos se ha referido a los colectivos armados que causaron terror entre quienes permanecían en los centros de votación la noche de las elecciones. Hasta ahora no hay un solo pronunciamiento sobre el supuesto líder del Tren del Llano, quien portando armas de guerra, haya amenazado a la Fuerza Armada a quien ordenó recluirse en los cuarteles.

Colectivos chavistas atacaron a ciudadanos en Coro, estado Falcón

Un importante grupo de colectivos chavistas armados atacaron a los ciudadanos en Coro, estado Falcón, al noroeste de Venezuela. Al menos una mujer resultó herida de bala.

Las imágenes fueron registradas por manifestantes que protestaban pacíficamente contra el fraude electoral de Nicolás Maduro.

El Observatorio Electoral Venezolano instó a que se publiquen los resultados detallados de los comicios

La ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV) instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a publicar “los resultados detallados por centros y mesas de votación y a hacer las auditorías que restan” para constatar “lo que ocurrió durante el proceso de transmisión de los resultados” de los comicios presidenciales del pasado domingo.

A través de una nota, el OEV señaló que la jornada terminó con la emisión de un boletín del CNE que anunció como ganador a Nicolás Maduro con el 51,2 % de los votos, frente al 44,2 % atribuido a Edmundo González Urrutia, abanderado de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cuando todavía faltaba por totalizar el 20 % de las actas de escrutinio.

Esto se traduce en 2.394.268 votos, cuyo destino se desconoce y que podrían cambiar los resultados finales, ya que Maduro ha obtenido, de acuerdo a la información oficial, 704.114 votos más que González Urrutia, aunque el presidente del CNE declaró los resultados “irreversibles”, algo cuestionado por la PUD, que además considera que el ganador es el opositor, según las actas que recabaron a través de sus testigos de mesa electoral.

Maduro se queda sin cuentas verificadas en Facebook e Instagram: Por qué Meta tomó esta decisión

Meta Verified es uno de los servicios que usan creadores de contenido en todo el mundo para dar más veracidad de su perfil.

Tras las elecciones en Venezuela se ha hablado de que Facebook e Instagram retiraron la verificación de la cuenta de Nicolás Maduro. Sin embargo, el perfil del mandatario no ha estado verificado y una situación similar se había presentado en 2019, donde la empresa dirigida por Mark Zuckerberg confirmó esa información.

La Internacional Socialista condenó la expulsión de embajadores de Venezuela

La Internacional Socialista, que agrupa a 132 partidos socialdemócratas, expresó su preocupación por la situación de Venezuela, y condenó enérgicamente la expulsión de embajadores de diversos países que defendieron la necesidad de un proceso “justo y democrático” tras las elecciones del domingo.

En un comunicado difundido por redes sociales, la Internacional Socialista, que lidera el presidente del Gobierno de España y secretario general de los socialistas españoles, Pedro Sánchez, pide “transparencia en el proceso de recuento” de votos y una “verificación exhaustiva de los resultados electorales para asegurar que reflejan fielmente la voluntad del pueblo venezolano”.

“Esta verificación debe incluir el recuento completo de todas las actas que deben ser proporcionadas sin más demora por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Es imperativo evitar cualquier forma de violencia. Instamos a las fuerzas de seguridad a asegurar el pleno respeto a los derechos humanos, incluido el derecho a la reunión pacífica”, añade.

Además, esta organización condena la expulsión de Venezuela de embajadores de Chile, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Panamá y Argentina tras defender la necesidad de un proceso justo y democrático.

Escala la tensión: el régimen de Maduro le cortó la luz a la Embajada de Argentina en Venezuela, donde se asilan seis opositores

Desde marzo, un grupo de dirigentes del equipo de campaña de Corina Machado se encuentran a resguardo en la sede diplomática argentina en Caracas. En medio de los cruces verbales con Milei, el líder chavista ordenó asediar el lugar. “Acaban de cortar el suministro eléctrico”, denunció hoy uno de los asilados. La Cancillería repudió el “hostigamiento” y exigió que cese.

En medio de la tensión entre Javier Milei y Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela, el Gobierno caribeño comenzó ayer un asedio a la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, donde se encuentran alojados un grupo de dirigentes opositores ligados a María Corina Machado, referente de la oposición, y a Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de ese espacio. Esta mañana, uno de los asilados denunció que les cortaron el suministro eléctrico como forma de amedrentarlos.

López Obrador dijo que aún “hace falta” que Venezuela difunda los resultados completos

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consideró que aún “hace falta” que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela difunda los resultados completos de la elección en la que dio como ganador al mandatario, Nicolás Maduro, aunque pidió “no descalificar”.

“Hay un dictamen de la autoridad electoral con 80 % de las casillas (centros de votación) computadas, hay un resultado. Sin embargo, hace falta que se den a conocer esos resultados, que no sea la cifra general y que se avance en el cómputo, es lo que estamos planteando, y no descalificar ni en un sentido ni en otro”, dijo.

Aunque el CNE proclamó el lunes a Maduro como presidente reelecto de Venezuela, López Obrador insistió en su conferencia de prensa matutina que todavía “es cosa de esperar el resultado”, pero “también respetar la autodeterminación de los pueblos”, al denunciar un “injerencismo”.

Maduro comenzó una mega cacería política y una brutal represión

La cifra de asesinados por el régimen aumenta a medida que crece la indignación popular por el fraude. El general chavista Padrino López prepara el terreno: “Hay en marcha un golpe de estado de la extrema derecha”. Silencio de Lula y Petro y ambigüedades de AMLO.

Primero fue la democracia. Nicolás Maduro le dio el tiro de gracia definitivo el domingo cuando concretó el más gigantesco y burdo fraude electoral de la historia de América Latina. Se consumó en el momento en que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, anunció que el partido gobernante se había impuesto al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia. Sorpresa.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/venezuela/2024/07/30/en-vivo-fraude-electoral-en-venezuela/