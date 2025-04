Copa América: El partido Ecuador vs Argentina aún tiene entradas disponibles

martes, julio 2, 2024

El partido por los cuartos de final, que se jugará en el NRG Stadium de Houston, tiene una particularidad alrededor de los boletos

Los cuartos de final de la Copa América arrancarán este jueves con el partido entre Ecuador y Argentina a las 20 (hora ecuatoriana) en el NRG Stadium de Houston, Texas. La presencia de Lionel Messi en la Albiceleste es un gran atractivo que provocó la venta total de las entradas en los tres partidos de la fase de grupos. Para el encuentro entre La Tri y Argentina se esperaba un lleno total, pero esto no ha ocurrido.

La venta de boletos para el Ecuador vs Argentina todavía tienen muchas entradas disponibles y tan solo cinco localidades están agotadas. El NRG Stadium todavía tiene localidades disponibles a pesar de que durante la venta normal se agotaron las entradas. La pregunta es ¿por qué hay boletos disponibles?

El motivo es que se pusieron a la venta los boletos por reventa verificada. ¿Qué es esto? Es una opción que tienen los usuarios que compraron las entradas en la venta normal, pero con precio tope para evitar que se revendan por valores exhorbitantes. Los únicos boletos que hay disponibles son los de reventa, con el más barato en 166 dólares y el más costoso en 2.500 dólares.

Un detalle que provocó la reventa masiva para el partido de cuartos de final es que México estaba peleando por clasificar con Ecuador, por lo que los hinchas mexicanos que compraron las entradas en la venta normal, y ahora que su Selección quedó eliminada, quieren recuperar el dinero que gastaron con la reventa verificada.

Miles de hinchas mexicanos están esperando revender sus entradas, por lo que el partido entre Ecuador y Argentina no ha tenido un sold out. Adicional eso, un detalle no menor es que Messi está en duda para ser titular, algo que disminuye las expectativas para el hincha común que no es ecuatoriano ni argentino.

El 10 argentino es un imán de taquilla, pero ya se ha visto con el Inter Miami en la MLS que cuando es suplente, la gente pierde interés al no verlo desde el inicio. La Copa América se está jugando en Estados Unidos, país donde juega Messi, por lo que gran parte del público es neutral.

Se espera que la reventa verificado tenga mayor éxito con el paso de las horas. Ecuador y Argentina jugarán un partido para clasificar a las semifinales de la Copa América, algo que no ha generado la expectativa suficiente por si solo para agotar las entradas que todavía están disponibles.

¿Lionel Messi llega al partido de cuartos ante Ecuador?

La campeona del mundo ya llegó a Houston, ciudad donde se jugará el partido de los cuartos de final entre Ecuador y Argentina, tras una jornada de entrenamiento en Miami antes de emprender el vuelo. Messi realizó sesión de kinesiología para que la contractura vaya cediendo, y tras salir de la misma, se lo vio con dolor.

Mientras sus compañeros se enfocaron en el partido ante Perú, él continuó el sábado con la recuperación y a medida que pasan los días, hay una evolución. Pero leve. A los 37 años, el cuerpo no se recupera como a los 25, y hay que ser pacientes. Leo lo sabe, lo entiende y por eso el domingo, que el plantel tenía libre y podía llegar a las 19.30 al hotel, el capitán apareció antes de las 17 para enfocarse en el tratamiento. El 10 está haciendo doble turno con el kinesiólogo personal y también con el grupo médico de la Selección, encabezado por los doctores Daniel Martínez y Luis García.

Una contractura fuerte necesita al menos 10 días para curarse y entre el partido con Chile y el match con Ecuador apenas hay nueve jornadas. Parece muy difícil que pueda ser titular el jueves, ya que Leo aún no arrancó con los trabajos de campo. Habrá que ver si el martes, cuando Argentina ya se entrene en Houston, el 10 salta a la cancha unos minutos.

Está claro que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no va a apurarlo. Saben que una exigencia de más puede ser contraproducente: si se desgarra se perderá lo que queda de la Copa América. Entonces, esto será paso a paso y entendiendo que Leo conoce mejor que nadie su cuerpo.

El camino de Ecuador en la actual Copa América

Hasta llegar a cuartos, el camino de La Tri no fue para nada fácil: derrota ante Venezuela 2-1 en el debut, victoria 3-1 ante Jamaica e igualdad 0-0 ante México.

El camino de Argentina en la actual Copa América

El campeón defensor llega a paso firme de cara al duelo con La Tri: nueve de nueve en puntos y rotación en la última jornada de la fase de grupos. En el debut, venció 2-0 a Canadá, luego derrotó 1-0 a Chile y finalmente se impuso 2-0 ante Perú.

Así es el NRG Stadium, donde jugará La Tri

Está ubicado en Houston, Texas, cuenta con una capacidad para 72.200 espectadores y albergó tres partidos durante la actual Copa América: México 1- Jamaica 0, Colombia 2 – Paraguay 1 y lo que será el duelo de cuartos de final entre el líder del Grupo A y el segundo del Grupo B. Además, cuenta con una tecnología de alto vuelo y fue sede de dos finales de Super Bowl, en 2004 y 2017.

