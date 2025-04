Prohíben el uso de teléfonos celulares en las escuelas de California

jueves, junio 20, 2024

Gavin Newsom busca seguir la línea de otros estados y grandes distritos escolares que han aplicado medidas similares para prevenir las distracciones y el ciberacoso.

Tiempo de lectura: 4 minutos

El gobernador Gavin Newsom pidió este martes una prohibición estatal del uso de teléfonos inteligentes en las escuelas de California, uniéndose a un creciente esfuerzo nacional para frenar el ciberacoso y la distracción en el aula limitando el acceso a los dispositivos.

Newsom, que tiene cuatro hijos en edad escolar, dijo que trabajaría este verano con los legisladores estatales para restringir drásticamente el uso del teléfono durante la jornada escolar en el estado más poblado del país. Su directiva se produjo horas antes de que los miembros de la junta directiva del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos, votaran a favor de implementar su propia prohibición de los teléfonos inteligentes que podría comenzar en enero.

“Cuando los niños y adolescentes están en la escuela, deben concentrarse en sus estudios, no en sus pantallas”, dijo Newsom en un comunicado.

El esfuerzo por frenar los dispositivos en los campus ha trascendido las líneas políticas, ya que estados liderados por republicanos como Florida e Indiana ya han instituido sus propias restricciones. La ciudad de Nueva York deja en manos de los campus individuales determinar sus propias políticas después de eliminar una prohibición general de teléfonos celulares en 2015, pero la gobernadora Kathy Hochul dijo el mes pasado que implementaría una prohibición en todo el estado en 2025.

Las medidas en California siguieron a un llamado esta semana para que se colocaran etiquetas de advertencia en las plataformas de redes sociales por parte del cirujano general de Estados Unidos, Dr. Vivek Murthy, quien argumentó que estaban alimentando una crisis de salud mental entre los adolescentes.

“Los adolescentes que pasan más de tres horas al día en las redes sociales enfrentan el doble de riesgo de sufrir síntomas de ansiedad y depresión”, escribió el Dr. Murthy el lunes en un artículo de opinión para The New York Times. “Y el uso diario promedio en este grupo de edad, a partir del verano de 2023, fue de 4,8 horas”.

Muchos distritos escolares de California ya tienen restricciones sobre el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, pero su aplicación puede ser un desafío para los profesores y administradores, y las políticas son lo suficientemente indulgentes como para que los dispositivos aún puedan interrumpir las actividades diarias.

En Los Ángeles, por ejemplo, a los estudiantes se les prohíbe usar sus teléfonos durante las clases, pero se les permite sacarlos durante los recreos. Los miembros de la junta escolar dijeron el martes que ahora querían prohibir el uso de teléfonos y plataformas de redes sociales durante todo el día.

En el pasado, algunos padres se han opuesto a las prohibiciones porque temen perder el acceso a sus hijos en caso de un tiroteo en la escuela u otra emergencia. Y los sindicatos de docentes se han mostrado reacios a asumir la responsabilidad de hacer cumplir las políticas, aunque también han acogido con satisfacción los esfuerzos para evitar distracciones.

Newsom, un demócrata, dijo que quería que la Legislatura de California endureciera los límites existentes de teléfonos celulares en las aulas para los más de 5,5 millones de estudiantes de escuelas públicas del estado antes de que finalice la sesión de la Legislatura en agosto, un anuncio que fue informado por primera vez por Politico.

Newsom firmó previamente una legislación en 2019 que autoriza, pero no exige, a los distritos adoptar prohibiciones de teléfonos celulares. Firmó una ley de seguridad en línea en 2022 que exige que los sitios web y las aplicaciones instalen protecciones para los niños, y luego el año pasado instó a los líderes de la industria tecnológica en California a retirar una demanda que impugnaba los requisitos.

Ambas leyes fueron aprobadas con un amplio apoyo bipartidista en una legislatura estatal donde esa cooperación es poco común y los demócratas controlan abrumadoramente la agenda.

El año pasado, un estudio de Common Sense Media encontró que el 97% de los adolescentes usaban teléfonos celulares durante la jornada escolar. Un estudio publicado en abril por el Pew Research Center encontró que el 72% de los profesores de secundaria de Estados Unidos y el 33% de los profesores de secundaria dijeron que las distracciones con los teléfonos móviles eran un problema importante en las aulas.

Newsom, cuyos dos hijos mayores son adolescentes, tiene experiencia personal con las dificultades de navegar en un mundo en el que han proliferado las redes sociales y el uso de teléfonos inteligentes.

El mes pasado, en la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles, la esposa de Newsom, Jennifer Siebel Newsom, acusó a la industria tecnológica de no abordar la adicción a las redes sociales y otros problemas de salud mental entre los jóvenes exacerbados por la tecnología. En un momento, dijo, ella y su esposo sacaron a una de sus hijas de la escuela debido al acoso cibernético por parte de adultos que luego fue imitado por los compañeros de clase de la niña.

El uso de teléfonos inteligentes en las escuelas, que generalmente se aborda a nivel local, ha llamado cada vez más la atención de los funcionarios en varios estados, ya que los maestros se han quejado de los costos académicos de la distracción y los expertos han hecho sonar las alarmas sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes.

El año pasado, Florida aprobó una ley que exige que los distritos escolares públicos prohíban a los estudiantes usar teléfonos celulares durante el horario de clase, y algunos distritos prohibieron los teléfonos celulares durante todo el día escolar. Indiana aprobó una ley similar esta primavera que requerirá que los distritos prohíban los dispositivos inalámbricos portátiles en las aulas a partir del próximo año escolar, con excepciones en caso de emergencia.

La votación del martes de la junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para poner en marcha una prohibición de los teléfonos inteligentes afectaría a más de medio millón de estudiantes en más de 1.400 escuelas.

George McKenna, miembro de la junta desde hace mucho tiempo, votó en contra de la propuesta. Sostuvo que los maestros ya tenían dificultades para hacer cumplir las restricciones existentes y que los padres debían poder llegar hasta sus hijos durante desastres naturales y otras emergencias. Y, predijo, será sólo cuestión de tiempo antes de que los estudiantes subviertan la prohibición.

“Los niños serán niños, sin importar la edad que vivan”, afirmó.

Pero Nick Melvoin, uno de los miembros de la junta que patrocina la propuesta, dijo que el distrito estaba ayudando a liderar un movimiento nacional.

“Cuando el gobierno puso etiquetas de advertencia en los cigarrillos hace casi 60 años, el 42% de los adultos de este país fumaban. Ahora se ha reducido a alrededor del 11%”, dijo. “Creo que aquí estaremos a la vanguardia y, como resultado, los estudiantes y toda la ciudad y el país se beneficiarán”.

(c) The New York Times

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2024/06/20/el-gobernador-de-california-pidio-prohibir-el-uso-de-telefonos-celulares-en-las-escuelas/