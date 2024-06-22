Campaña para prevenir el rotavirus en Ecuador

sábado, junio 22, 2024

En Ecuador, la vacunación contra el Rotavirus está incluida dentro del calendario nacional de inmunización y es gratuita en todos los centros de salud. ¿Quiénes la deben recibir?

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La infección por rotavirus es una de las primeras causas que genera la diarrea en niños. Para prevenirlo, se presentó en Ecuador la campaña “Gira la Vida Sin Rotavirus”, que busca concientizar a los padres de familia sobre la importancia de inmunizar a sus hijos.

En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública, recomienda vacunar contra el rotavirus a los niños hasta los ocho meses de vida. La campaña, presentada por la fundación Una Vida por Dakota, consiste en facilitar a los padres información sobre los centros de salud en los que se puede acceder a la vacuna.

Para ello se desarrolló la página web www.sinrotavirus.com en la que se colocó la información de los centros de salud a escala nacional. Para la geolocalización, los padres deben ingresar al sitio, colocar la dirección de su domicilio e inmediatamente sabrá cuál es el centro más cercano a su hogar.

El acceso a la web es gratuito. Además, cuenta con información sobre los posibles síntomas de rotavirus, qué lo produce y cómo contrarrestarlo.

En Ecuador, la vacunación contra el Rotavirus está incluida dentro del calendario nacional de inmunización y es gratuita en todos los centros de salud. Se administra de acuerdo al programa ampliado de inmunización a los 2 y 4 meses y solo se puede aplicar hasta los 8 meses de vida, de acuerdo a lo definido por el MSP

Entre las recomendaciones para prevenir el virus está el lavar las manos a todos los miembros de una familia, personal de salud y empleados de una guardería, con agua y jabón, después de cada cambio de pañal, antes de preparar los alimentos y antes de cada comida.

El lavado de los juguetes también es importante. Esto, por el riesgo que haya estado en contacto con su boca y que estén contaminados.

Texto Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/presentan-campana-prevencion-rotavirus-ecuador/