Un día sin redes sociales o la abstinencia para perdonar tus pecados propone la iglesia católica

El Vaticano publicó las normas para la concesión de la indulgencia en el Jubileo del año santo 2025, convocado por el papa Francisco quien ha señalado que la indulgencia plenaria ayuda a limpiar la pena, no la culpa.

La indulgencia plenaria jubilar podrá ser conseguida mediante iniciativas que ayuden en modo concreto y generoso al espíritu penitencial, para esto es necesaria la confesión sacramental, la comunión eucarística, la oración por las intenciones del Papa y la Renuncia a todo pecado: se debe tener la intención de renunciar a todo pecado, incluso venial.

Realizar la obra indulgenciada prescrita puede hacer dejando de usar las redes sociales por un día, ya que la iglesia señala que se conseguirá la indulgencia «absteniéndose, en espíritu de penitencia, al menos durante un día de distracciones banales» tanto «reales como virtuales, inducidas por ejemplo por los medios de comunicación y por las redes sociales», pero también evitando «consumos superfluos», es decir, ayunando o practicando abstinencia.

La indulgencia también se conseguirá «otorgando una proporcionada suma de dinero a los pobres» o «sosteniendo obras de carácter religioso o social» especialmente «en favor de la defensa y protección de la vida en cada etapa y de la calidad de la misma». Esto es apoyar a «la infancia abandonada, la juventud en dificultad, los ancianos necesitados o solos o los migrantes de diversos países que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias».

Otra posibilidad es «dedicar una adecuada parte del propio tiempo libre a actividades de voluntariado que sean de interés para la comunidad y otras formas similares de compromiso personal». Por otro lado la indulgencia, remisión y perdón de los pecados, aplicada también a «las almas del Purgatorio en forma de sufragio», se otorgará como es tradicional a quienes peregrinen a cualquier lugar sagrado y acudan a misa. (EFE)