Participa en el Diálogo Nacional
OMS no llega a un acuerdo sobre el tratado antipandemias

Redacción
domingo, mayo 12, 2024
Países con un sector farmacéutico fuerte, como Estados Unidos, Reino Unido, economías de la Unión Europea o Suiza, se muestran reticentes a ceder importantes porcentajes de su innovación o de su producción de fármacos para prevenir enfermedades con potencial pandémico
Delegaciones de los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) finalizaron 11 días de negociaciones sin lograr un borrador final para un tratado antipandemias. El objetivo es que pueda presentarse en la próxima asamblea anual del organismo, en dos semanas, aunque decidieron continuar el diálogo hasta entonces para intentar conseguir un acuerdo de último momento.

En teoría el viernes 10 de mayo de 2024 finalizaba la novena y última ronda de reuniones en la sede de la OMS para lograr el histórico tratado (o un instrumento legal similar), pero ante la falta de consenso en aspectos como el acceso equitativo a vacunas y tratamientos se acordó continuar las negociaciones en formato híbrido, combinando reuniones telemáticas con otras físicas, indicó la agencia en un comunicado.

“Se ha decidido seguir afinando el borrador de cara a la 77ª Asamblea Mundial de la Salud“, que comenzará el 27 de mayo y en principio debería clausurarse el 1 de junio, indicó la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

La OMS subrayó que las discusiones proseguirán en aspectos especialmente espinosos en las negociaciones, tales como la creación de un sistema de acceso a datos sobre patógenos (virus, bacterias, etc) o el mejor reparto de herramientas para la lucha contra las pandemias, incluidas vacunas, tratamientos y diagnósticos.

Países reacios a ceder innovación farmacéutica

Según fuentes próximas a las negociaciones, países con un sector farmacéutico fuerte, como Estados Unidos, Reino Unido, economías de la Unión Europea o Suiza, se muestran reticentes a ceder importantes porcentajes de su innovación o de su producción de fármacos para prevenir enfermedades con potencial pandémico. EFE

