OMS: más de mil millones de personas sufren trastornos de salud mental en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que más de mil millones de personas en todo el mundo sufren trastornos de salud mental, desde ansiedad y depresión hasta condiciones más graves. El informe destaca que los casos han aumentado en la última década, impulsados por factores como el estrés económico, la violencia, el aislamiento social y el impacto de la pandemia.
La OMS señala que, a pesar de la magnitud del problema, la mayoría de países destina menos del 2% de su presupuesto sanitario a la salud mental. Esto se traduce en atención insuficiente, falta de especialistas y estigmatización de quienes padecen estas condiciones.
El organismo hace un llamado urgente a los gobiernos a fortalecer políticas públicas, invertir en prevención y garantizar acceso equitativo a tratamientos, priorizando especialmente a jóvenes y poblaciones vulnerables.
Relevancia para Ecuador:
En Ecuador, los trastornos de salud mental también han aumentado, especialmente entre jóvenes y comunidades afectadas por la violencia y la precariedad laboral. El informe de la OMS es un recordatorio de la necesidad de ampliar la inversión en salud mental y garantizar una red de atención accesible y de calidad.
