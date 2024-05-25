Josep Alcácer se despidió de Liga de Quito

sábado, mayo 25, 2024

Tiempo de lectura: 2 minutos

Josep Alcácer estuvo menos de seis meses en el cargo de entrenador de Liga de Quito. Para despedirse utilizó sus redes sociales para dejar una sentida carta a sus hinchas y al mundo albo en general.

En la misiva publicada la noche del viernes 24 de mayo de 2024, ratificó que aún se sentía con “fuerzas” para seguir al frente del proyecto que inició con Liga de Quito en enero, por encargo de Isaac Álvarez, presidente de la institución.

Esas palabras del DT español las dijo por primera vez el miércoles, minutos después de perder 2-0 contra Barcelona Sporting Club, en un juego aplazado que correspondía a la quinta fecha de la primera fase de la Liga Pro.

Mencionó que su paso por LDU fue “enriquecedor en lo personal y profesional”, pese a que los resultados no lo acompañaron desde su debut en la Recopa Sudamericana, que la perdió con Fluminense por un marcador global de 2-1.

También tuvo palabras para los hinchas albos, a los que calificó como una “marea blanca”, que dio su apoyo en el Rodrigo Paz Delgado, y fuera de él.

“Ha sido muy bonito sentir vuestro aliento”, cerró el entrenador español.

Su puesto será ocupado interinamente por Patricio Hurtado, exjugador del equipo albo entre 1994 – 2000 y 2002.

Los números de Josep Alcácer

Josep Alcácer dirigió a Liga de Quito en 20 partidos. Sus equipos marcaron 28 goles y recibieron 22 para un gol diferencia positivo de +6. Alcanzó un rendimiento global del 55%.

En la Liga Pro dirigió en 13 fechas. Ganó en ocho, empató cuatro y perdió tres. Llegó al 66% de rendimiento.

En la Copa Libertadores alcanzó a dirigir en cinco encuentros. Ganó uno, empató uno y perdió tres. Su rendimiento fue del 26%.

En la Recopa Sudamericana ganó un juego y perdió otro. El título quedó en manos de Fluminense. Su rendimiento fue del 50%.

Texto publicado en El Comercio

https://www.elcomercio.com/deportes/futbol/josep-alcacer-carta-despedida-liga.html