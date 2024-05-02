Álex Palacios: Wilman Terán pidió $2 millones para la tramitación de un habeas corpus

jueves, mayo 2, 2024

De forma reservada se recepta el testimonio anticipado de Álex Palacios, uno de los 52 procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis. Él aseguró que el expresidente de la Judicatura y exjuez de la Corte Nacional, Wilman Terán, solicitó 2 millones de dólares para tramitar un habeas corpus a favor de la familia del narcotraficante Leandro Norero.

Esa revelación se conoció durante la diligencia que se instaló a las 11:30, de este jueves 2 de mayo de 2024, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. El testimonio es receptado por el juez nacional, Felipe Córdova.

Palacios dio detalles de cómo operarían algunos magistrados a cambio de fallar a favor de causas judiciales del narcotraficante Leandro Norero. Él hizo referencia a dos solicitudes de habeas corpus.

Solicitud de 2 millones de dólares

El primer habeas corpus fue presentado, en agosto de 2022, a favor de la familia de Norero. Palacios contó que, en el baño del sexto piso de la Corte Nacional de Justicia, el entonces juez Wilman Terán le dijo que solicite USD 2 millones de dólares para poder tramitar ese recurso. Sin embargo, ese pago no se concretó.

«En agosto de 2022, Helive Ángulo (procesado) me realizó una llamada y me manifestó que debíamos actuar en un habeas corpus que llegaba a la Sala de la Familia de la Corte Nacional, detalló Palacios. La tramitación de ese recurso recayó a un Tribunal conformado por Wilman Terán.

Finalmente, no se entregó los 2 millones de dólares porque el juez David Jacho, que era miembro del Tribunal, no aceptó. «Wilman Terán se quedó solo y se informó que no se podría tramitar el proceso», mencionó Palacios.

#ATENCIÓN | #CasoMetástasis: Álex P., uno de los procesados por presunta #delincuenciaorganizada, rindió su testimonio anticipado en esta causa. ⬇️ pic.twitter.com/LykPCJ0rls — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 2, 2024

Wilman Terán habría recibido 10.000 dólares

Pero, Wilman Terán sí habría recibido 10.000 dólares, a cambio de retrasar la notificación de una sentencia relacionada con Norero. Según Palacios, ese dinero fue entregado en un sobre manila, en cinco fajos de 2.000 dólares.

Tras retirar el dinero, en un inmueble en Calderón, Palacios guardó los billetes en un bolso y le entregó a Terán en su oficina. «En ese momento, él salió de viaje y se retiró de la ciudad».

Durante el testimonio, Palacios también habló de un segundo habeas corpus a favor de la hermana de Leandro Norero. En este caso se les ofreció a los magistrados nacionales 450.000 dólares, pero ese pago tampoco se concretó.

Amenazas contra Álex Palacios

Además, Álex Palacios reveló que recibió amenazas de muerte. «En la cárcel, luego de mi testimonio en otro caso, recibí amenazas de Wilman Terán. Me dijo que voy a ser un muchacho muerto«.

Él era el hombre de confianza del también procesado Wilman Terán, cuando era juez de la Corte Nacional y luego presidente del Consejo de la Judicatura. Además, Palacios fue parte del estudio jurídico que defendió a Norero.

Luego de que se recepte el testimonio de Palacios, también intervendrá Héctor Paredes, exagente de la Policía, que según las investigaciones trabajaba para el narcotraficante Leandro Norero. Él era agente de la Dirección de Lavado de Activos (Dilat) de la Policía.

Esta es la segunda diligencia de testimonios anticipados en el caso Metástasis. El 28 de marzo de 2024, Mayra Salazar, otros testigos y procesados dieron más detalles de cómo funcionaba la red del narcotraficante Leandro Norero.

En el caso Metástasis se investiga el presunto delito de delincuencia organizada. Según Fiscalía, se trata de una red de corrupción que operaba en el sistema judicial para beneficiar a Norero y su familia.

