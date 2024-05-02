48% de mexicanos considera una «equivocación haber dado asilo» al correísta Jorge Glas

jueves, mayo 2, 2024

El 48 % piensa que fue una equivocación haber dado asilo al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), quien se resguardaba en la sede diplomática de México desde diciembre, y solo 34 % lo ve correcto

Tiempo de lectura: 2 minutos

La aprobación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, subió dos puntos porcentuales hasta el 60 % de la ciudadanía en la encuesta del periódico El Financiero publicada este jueves, a un mes de que sean las elecciones presidenciales.

En la medición hecha en abril, la aprobación del mandatario es superior a la de marzo (58 %), mientras un 39 % reprobó al titular del Ejecutivo federal, un porcentaje menor al 41 % del mes anterior.

Pese a la popularidad general, casi dos de cada tres mexicanos, el 64 %, desaprueban su gestión de la seguridad pública, con una valoración positiva del 23 %.

En tanto, el 42 % tacha de «muy mal/mal» su manejo de la economía, y el 38 % lo ve «muy bien/bien».

En combate a la corrupción, la principal cruzada del mandatario, el 54 % evalúa de forma negativa su trabajo y el 29 % de modo positivo.

Su rubro mejor evaluado son los apoyos sociales, respaldados por el 57 % de la población y desaprobados por el 28 %.

El sondeo destaca que el 48 % considera un «acierto» haber roto relaciones con Ecuador tras el asalto a la Embajada mexicana en Quito el 5 de abril, mientras que el 34 % lo ve como un «error».

En contraste, el 48 % piensa que fue una equivocación haber dado asilo al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), quien se resguardaba en la sede diplomática de México desde diciembre, y solo 34 % lo ve correcto.

En general, el 39 % de la población ve «muy bien/bien» la política exterior de López Obrador y el 36 % «mal/muy mal».

El estudio se publica tras el comienzo de las campañas presidenciales el 1 de marzo y a un mes de que sean los comicios, cuando 98 millones de votantes están llamados a renovar la presidencia, el Congreso y nueve gobiernos estatales.

El Financiero divulgó la semana pasada una encuesta en la que la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, lidera con el 49 % de las preferencias, mientras la opositora Xóchitl Gálvez capta el 32 % y Jorge Álvarez Máynez el 8 %.

La encuesta publicada este jueves, que tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,5 %, se realizó a 800 mayores de edad con llamadas telefónicas del 17 al 24 de abril. (EFE)