Ecuatorianos dicen ser víctimas de extorsión para tener asilo en EEUU

Esto lo aseguró el comandante Freddy Sarzosa, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, en una rueda de prensa tras un operativo contra la extorsión que se cumplió el 11 de abril de 2024 en cinco provincias del país

Las autoridades de la Policía Nacional indicó que hay abogados que firman falsas denuncias de extorsiones, engañando a los migrantes ecuatorianos que buscan asilo en Estados Unidos.

La policía ha hallado que ciertas denuncias no obedecen a un delito de extorsión, y más bien tienen un objetivo final personal. La finalidad es que estas personas puedan salir del país y, sobre todo, ser acogidos en otros territorios», detalló Sarzosa.

Estados Unidos endureció las políticas migratorias tras el fin del Título 42

Una vez que terminó esta posibilidad, los migrantes ecuatorianos se han volcado a solicitar asilo.

No obstante, «el asilo es algo que se otorga a categorías protegidas muy específicas», explicó Luis Miranda, subsecretario adjunto de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el pasado 21 de marzo.

«No es mi remotamente para personas que están huyendo porque hay violencia generalizada en sus países de origen. El asilo es para personas específicas que sufren persecución directamente», añadió.

El país norteamerciano reitera que «Ecuador aún no es parte del programa TPS. No basta con ser víctima de un delito para ser considerado un solicitante de asilo en Estados Unidos, no basta con ser víctima de un delito, como la extorsión».

Es más, según las autoridades estadounidenses dicen que

«El solicitante debe demostrar que ha sido perseguido o tiene temor de que sufrirá persecución por alguno de los siguientes motivos:

Religión

Raza

Nacionalidad

Opinión política

Por motivos de membresía en un grupo particular social (por orientación sexual o por tener alguna discapacidad, por ejemplo)

Otro asunto que complicaría pedir asilo en Estados Unidos y es que Ecuador ha firmado un convenio con ese país para frenar el delito y la violencia en el país.

El alto porcentaje de rechazo es debido a que se utilizan razones ajenas a las permitidas, hay un alto porcentaje de rechazo a las solicitudes de asilo de ecuatorianos en Estados Unidos.

«En general, el Departamento de Justicia y las Cortes que analizan esos casos los rechazan en un 80%», informó el subsecretario Miranda. De hecho, apenas dos de cada 10 ecuatorianos consiguen asilo en Estados Unidos, según un informe del Centro de Investigación de Datos de la Universidad de Syracus, de Estados Unidos, con corte a 2023.

Así, según migración «dos de cada 10 ecuatorianos que piden asilo en Estados Unidos lo recibe, pues la violencia no es argumento para el asilo desde el año pasado, ecuatorianos usan como argumento la crisis de seguridad y el recrudecimiento de la violencia del país, para intentar ingresar a Estados Unidos. Antes, otras nacionalidades también han optado por ese camino, como El Salvador, Honduras y Guatemala Más del 75% de los casos de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala presentados ante las cortes migratorias de Estados Unidos, entre 2012 y 2017, fueron rechazados, según un informe del centro de investigación Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Siracusa, citado por el New York Times.