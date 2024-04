Rusia sigue golpeando Járkov mientras Ucrania espera la llegada de más defensas

Tiempo de lectura: 2 minutos

Kiev (EFE).- Rusia sigue atacando con distintos tipos de armamento la ciudad ucraniana de Járkov y su región, mientras el Gobierno de Kiev espera la llegada a corto plazo de más defensas aéreas de sus aliados europeos y de EEUU para mejorar la protección de esta urbe situada cerca de la frontera con Rusia.

“Tenemos en el radar cuatro baterías específicas, si hablamos de Patriot”, declaró anoche el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitró Kuleba, en una intervención televisiva sobre las iniciativas que lleva a Ucrania para poder contar con más sistemas defensivos de este tipo.

Ucrania ha redoblado en las últimas semanas su trabajo diplomático para convencer a sus socios de que envíen en el menor tiempo posible nuevas defensas aéreas que permitan a Kiev mejorar la defensa de Járkov y de otras zonas del país que han sido castigadas con especial virulencia por los ataques aéreos rusos.

“Todo el mundo sabe que nuestra tarea ahora es agilizar la toma de decisiones. Habrá decisiones, de eso no tengo dudas”, agregó Kuleba sin dar un plazo concreto sobre las perspectivas de Kiev de recibir más Patriot.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski habló ayer con su homólogo estadounidense Joe Biden sobre el envío del primer paquete de ayuda de Washington que ha de financiarse con la partida de más de 60.000 millones de dólares aprobada el sábado por la Cámara tras meses de bloqueo.

Zelenski explicó en su discurso de anoche a la nación que las cuatro prioridades del nuevo paquete serán defensas aéreas, “artillería moderna” y misiles de larga distancia.

