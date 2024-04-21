LOADING

Participa en el Diálogo Nacional
Reportan intento de motín en la cárcel de Los Ríos por dos preguntas de la consulta

Redacción
domingo, abril 21, 2024
Según medios de Quevedo, se escucharon detonaciones y las Fuerzas Armadas reportan cuatro reclusos heridos.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

 

Minutos antes de que finalizara la jornada electoral en Ecuador por la consulta popular y referéndum 2024 se reportó un motín al interior de la cárcel de Los Ríos, en la ciudad de Quevedo.

Según medios locales, se escucharon detonaciones de bala y minutos después las Fuerzas Armadas informaron que tomaron el control del centro carcelario, pero hay al menos cuatro reclusos heridos que ya están recibiendo atención médica

Ante la consulta de periodistas sobre este hecho, el Servicio Nacional de Atención penitenciaria (Snai) ha señalado que se encuentra “verificando la información con Fuerzas Armadas y Policía Nacional”.

La consulta popular y referéndum 2024 fue convocado por el presidente Daniel Noboa para decidir sobre reformas en materia de seguridad, justicia, inversiones y trabajo.

Sobre seguridad y justicia, precisamente se ha planteado la posibilidad de incrementar las penas en delitos graves, eliminar beneficios que permiten salir de la cárcel sin cumplir toda la pena y la extradición de ecuatorianos que sean requeridos por cortes internacionales.

 

Tags:
