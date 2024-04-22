Mazar, Paute y Sopladora ya generan electricidad con la mitad de sus turbinas

lunes, abril 22, 2024

La Central Hidroeléctrica Paute, que es la segunda más grande de Ecuador, labora de forma ininterrumpida desde las 19:00 del domingo 21 de abril. A las 09:00 de este lunes 22 generó con cinco de sus 10 turbinas

Las centrales Mazar, Paute y Sopladora operan con el 50% de sus máquinas. Las lluvias registradas en Azuay mejoraron los caudales de ingreso a sus embalses, por lo que el Cenace ordenó su operación parcial.

La Central Hidroeléctrica Paute, que es la segunda más grande de Ecuador, labora de forma ininterrumpida desde las 19:00 del domingo 21 de abril. A las 09:00 de este lunes 22 generó con cinco de sus 10 turbinas. Se mantiene así desde la madrugada.

De acuerdo con información del Cenace, este lunes ha aportado con 1 698 megavatios/hora, lo que presenta el 12% de la producción nacional real.

El caudal de ingreso al embalse de Amaluza fue de 76,80 metros cúbicos por segundo a las 09:00 y su cota estuvo en los 1 978 metros sobre el nivel del mar.

Las condiciones en Mazar y Sopladora

La central hidroeléctrica Mazar aportó con 389 megavatios/hora este lunes 21 con una de sus dos turbinas. Ese aporte representó el 3% de la generación total, según el Cenace.

El caudal sigue creciendo. A las 09:00 llegó a los 95,11 metros cúbicos por segundo. El nivel del embalse subió hasta los 2 111,13 metros sobre el nivel del mar.

Sopladora, que está en el mismo río Paute, entregó 950 megavatios/hora, lo que significa el 7%. Este central hidroeléctrica opera con las aguas que desfoga la casa de máquinas de Paute luego de generar energía.

Las lluvias en Cuenca y Azuay

Los caudales de los ríos Tomebamba, Manchángara, Tarqui y Yanuncay llegaron a los niveles más altos registrados este mes de abril. La Red Hidrometeorológica de Cuenca reportó a las 08:00 de este lunes 22 de abril de 2024, que el Tomebamba alcanzó los 3,82 metros cúbicos por segundo. El sabado 20 estuvo en los 1,61.

Lo mismo ocurre con los tres afluentes. El Yanuncay pasó de 2,96 a 5,77 entre el sábado y este lunes y el Machángara subió de 3,63 a 6,15.

La Red Hidrometeorológica de Cuenca pronostica que se registren lluvias en un 70%, este lunes 22 de abril de 2024.

