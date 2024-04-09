LOADING

La AME suspende su marcha, tras acuerdo con el Gobierno

Redacción
martes, abril 9, 2024
Tras la reunión el Gobierno Nacional y la AME llegaron a cuatro importantes acuerdos.
La Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) y el Gobierno mantuvieron una reunión el pasado viernes y alcanzaron cuatro “importantes acuerdos” respecto al pago de deudas pendientes, así como la suspensión de una marcha pacífica.

En un comunicado divulgado este 8 de abril comunicaron los acuerdos:

  • Los pagos correspondientes a diciembre 2023 y enero 2024 hasta finales de abril
  • Los pagos de los siguientes meses se cancelarán conforme a un cronograma de pagos

Finanzas revisará la solicitud de la AME sobre la justificación necesaria con el IESS para generar los convenios de purga de mora

Se decidió la suspensión de la marcha pacífica prevista para el 10 de abril.

El pasado 2 de abril, la AME anunció una marcha para que el Gobierno les preste atención. Exigían el pago de recursos pendientes y una revisión de su perfil de riesgo para saber si requieren seguridad especial por los niveles de violencia que vive el país.

Un día después, el 3 de abril, el presidente Daniel Noboa incluso acusó a la entidad de estar controlada por el expresidente Guillermo Lasso y su movimiento político CREO. Esto tras el anuncio de la marcha que, dijo, buscaba atacarlo de cara a la consulta popular.

Desde ese lado respondieron que Noboa se equivocaba al reconocer a sus enemigos políticos.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ame-marcha-pacifica-acuerdo-pagos-gobierno-FF7124755#:~:text=La%20Asociaci%C3%B3n%20de%20Municipalidades%20de,suspensi%C3%B3n%20de%20una%20marcha%20pac%C3%ADfica.

