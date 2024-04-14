El Zoo de Quito prepara el Desafío Naturaleza Urbana ¡Descubre Quito Biodiverso!

domingo, abril 14, 2024

El objetivo es descubrir y registrar especies de flora y fauna nativas que se pueden encontrar aún en calles, plazas, jardines

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El martes 16 de abril, desde las 10h00 hasta las 13h00, se desarrollará el taller de uso de iNaturalist. en las instalaciones del Instituto Nacional de Biodiversidad – Ecuador en el parque La Carolina de Quito (norte).

Este es un espacio dirigido a personas que deseen familiarizarse con la herramienta digital del Desafío Naturaleza Urbana y capacitarse en los aspectos fundamentales de este evento de ciencia ciudadana, para después compartir a más grupos que se interesen en afrontar el ‘Desafío’ que este año se desarrollará del 26 al 29 de abril.

El Desafío de 2023 convocó a una numerosa participación de la ciudadanía en las quebradas del QuitoZoo. Alrededor de 200 familias descubrieron especies de flora y fauna nativas, registrándolas con sus celulares para identificarles con la aplicación iNaturalist.org. Es un evento de ciencia ciudadana que se desarrolla a nivel mundial.

El objetivo es descubrir y registrar especies de flora y fauna nativas que se pueden encontrar aún en calles, plazas, jardines.

Fomentar la ciencia ciudadana y el contacto habitual con la naturaleza es imprescindible para tener una comunidad más comprometida con la protección y conservación de nuestro patrimonio natural.