El G7 condena el ataque a Israel y advierte a Irán de que no siga desestabilizando la región

domingo, abril 14, 2024

Tiempo de lectura: 3 minutos

Roma, (EFE). Los países del G7 “condenaron energicamente” el ataque iraní a Israel, al que mostraron “su pleno apoyo” y llamaron a la moderación “para evitar una mayor escalada” en Oriente Medio, tras la reunión de menos de una hora que mantuvieron este sábado por videoconferencia, presidida por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ocupa la presidencia de turno.

En un comunicado, el Gobierno italiano explicó que los líderes de Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Alemania y Canadá, ademas de los de la Unión Europea (UE), “instan a las partes a abstenerse de cualquier acción encaminada a aumentar la tensión en la región”.

Oriente Medio afronta un momento de máxima tensión después del ataque a Israel por parte de Irán, que lanzó anoche más de 300 drones, misiles y misiles balísticos en lo que supone el primer ataque de ese tipo desde suelo iraní, a la espera de ver cuál será la posible respuesta israelí.

Reino Unido afirma que aviones británicos derribaron drones iraníes

El primer ministro británico, Rishi Sunak, confirmó este domingo que aviones de la Fuerza Aérea del Reino Unido desplegados en Oriente Medio derribaron “un número”, que no determinó, de drones iraníes en respuesta al ataque el sábado de Teherán contra Israel.

En una declaración a la cadena BBC, el líder conservador, dijo que gracias “al esfuerzo internacional de colaboración, en el que participó el Reino Unido, casi todos los misiles fueron interceptados, no solo en Israel sino también en países vecinos, como Jordania”.

En la declaración desde las puertas de su residencia y despacho oficial en Downing Street, Sunak rindió “tributo a la valentía y profesionalidad” de los pilotos de su país, “que volaron ante la cara del peligro para proteger a los civiles”.

Rusia e Irán advierten contra una mayor escalada

Los ministros de Exteriores de Rusia, Seguéi Lavrov, y de Irán, Hosein Amir Abdolahian, advirtieron este domingo en una conversación telefónica contra una mayor escalada en Oriente Medio y “nuevas acciones peligrosas de provocación” que pueden llevar a un aumento de las tensiones en la región.

Durante la conversación, ambos ministros señalaron que “una mayor escalada de la situación en la región y nuevas acciones peligrosas de provocación podrían provocar un aumento de la tensión en el Medio Oriente”, indicó el ministerio ruso de Exteriores en un comunicado.

“La prevención de tal escenario y la eliminación de sus causas debe ser tema de atención especial y prioritaria por parte del Consejo de Seguridad de la ONU”, afirmaron ambos diplomáticos.

Abdolahian, se agrega, informó a su par ruso sobre “las medidas adoptadas por Teherán en respuesta al ataque aéreo israelí del 1 de abril contra el departamento consular de la embajada iraní en Damasco”.

Se trata de la segunda conversación telefónica entre los ministros de Exteriores de Rusia e Irán en las últimas 24 horas.

La comunidad internacional pide responsabilidad y prudencia

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado este domingo la condena de España al ataque y ha reclamado “responsabilidad y contención” en la respuesta de todos los líderes internacionales, para evitar “a toda costa una escalada” en la violencia.

Sánchez ha indicado en un mensaje en X que “tras una larga y angustiosa noche en la que se ha confirmado la escala del ataque perpetrado por Irán, el Gobierno de España lo condena, como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar de civiles inocentes”.

También el presidente francés, Emmanuel Macron, ha condenado “el ataque sin precedentes” lanzado por Irán contra Israel y aseguró que “amenaza con desestabilizar la región”. En el mismo sentido, el primer ministro de Portugal, el conservador Luis Montenegro, ha condenado “vehementemente” el ataque y ha pedido “contención” para que no escale el conflicto.

El nuevo primer ministro de Irlanda, Simon Harris, ha condenado “rotundamente” el ataque y ha urgido ambas partes a evitar “cualquier escalada en la acción militar”.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha pedido a las partes del conflicto en Oriente Medio que eviten medidas que pueden “exacerbar la tensión”. Un comunicado del Ministerio de Exteriores emiratí ha instado a las partes a “ejercer la máxima moderación para evitar repercusiones peligrosas”, y que la región “no se vea arrastrada a nuevos niveles de inestabilidad”.

Catar, clave mediador en el conflicto en Oriente Medio, ha expresado también su “profunda preocupación” tras el ataque iraní y ha pedido a las partes “máxima moderación” para frenar la escalda en el convulso Oriente Medio. EFE