EEUU no apoyará la invasión de Rafah sin ver el plan de Israel para proteger a los civiles

El Cairo (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó este lunes desde Riad que hasta el momento no ha visto ningún plan por parte de Israel que garantice la protección “eficaz” de los civiles ante una invasión contra la localidad palestina de Rafah, fronteriza con Egipto.

“A falta de un plan que garantice que los civiles no sufrirán daños, no podemos apoyar una operación militar de gran envergadura en Rafah y aún no hemos visto un plan que nos dé confianza en que los civiles puedan ser protegidos eficazmente”, aseguró en la sesión especial del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), que se celebra en Riad.

La potencial ofensiva de Israel a Rafah, donde malviven hacinados alrededor de 1,4 millones de desplazados por la guerra, se ha convertido en una línea roja para gran parte de la comunidad internacional, aunque esta operación podría retrasarse en el caso de que haya un alto el fuego.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha viajado a Riad para coordinar con sus colegas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por seis países árabes de la región, incluido Arabia Saudí, las posturas respecto a los esfuerzos para alcanzar una pausa en Gaza, y participar en el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) que se celebra en la capital saudí.

Septima visita de Blilnken a la zona desde el inicio de la guerra

Antes de su intervención en el Foro, Blinken abordó en un encuentro bilateral con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, los esfuerzos para alcanzar una tregua en Gaza y aumentar la ayuda a los civiles en el enclave palestino, informaron fuentes saudíes.

En la reunión, Blinken y Bin Farhan “trataron la situación en Gaza y otras cuestiones de interés común”, informó el canal de televisión oficial saudí Al Ejbaria, que difundió imágenes de la cita.

La televisión saudí difundió también imágenes de la llegada de los titulares de Exteriores del CCG a la reunión con Blinken, quien aterrizó este lunes en Riad en su séptima visita a Oriente Medio desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre pasado.

Junto a la situación en Gaza, el secretario de Estado estadounidense trató con los jefes de las diplomacias de Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y Omán, la “amenaza de Irán” y de los rebeles hutíes chiíes del Yemen.

Después de su visita en Riad, se trasladará a Israel y Jordania y se reunirá con organizaciones humanitarias. EFE