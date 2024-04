Caso Jaguar: Siete policías activos detenidos reciben medidas alternativas a la prisión

viernes, abril 19, 2024

En dos audiencias desarrolladas en Quito y Guayaquil la madrugada de este viernes 19 de abril se decidió la situación jurídica de los 14 detenidos en el operativo Jaguar, como parte de una investigación a una presunta estructura delictiva dedicada al tráfico de drogas y que tendría nexos con carteles extranjeros.

La jueza que llevó la causa en la capital ordenó la prisión preventiva para Elton A. V. (expolicía) y Freddy L. C. (policía activo). Mientras que a Mónica S., Elizabeth G. y Shirley R. les dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

En el otro lado, en Guayaquil, Fiscalía pidió prisión preventiva para nueve policías. No obstante, la jueza solo dio prisión preventiva para dos de ellos: Elton A. V. (policía en servicio pasivo) y Freddy L. C. (policía en servicio activo).

Para Argelina C. M., Damián V. R., Anthony E. V., Luis T. C., Luis C. T., Edwin M. V. y Byron V. Ll. (todos policías en servicio activo) ordenó medidas de prohibición de salida del país y presentación cada tres días ante la Fiscalía más cercana a su residencia.

A los 14 procesados se les formularon cargos por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas.

Operativo Gran Jaguar

La investigación surge después del robo de 2 350 kilos de clorhidrato de cocaína en una bodega de Antinarcóticos en Tena. La Policía determinó que el grupo que lo hizo buscaba recuperar su droga que había sido incautada anteriormente.

Este grupo tenía vínculos con organizaciones y carteles extranjeros, principalmente con Wilmer S. F., alias Gato Farfán (ya extraditado a Estados Unidos), líder de una estructura delictiva transnacional que enviaba droga desde Ecuador hacia México para el Cartel de Sinaloa.

La banda delictiva, para facilitar el envío de droga, se dedicaba a reclutar policías en servicio activo y pasivo, en unidades de élite, para que les ayuden con información de operativos u otras causas. A cambio recibían entre USD 100 000 y USD 200 000.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/siete-policias-activos-operativo-jaguar-medidas-alternativas-prision-KK7194369