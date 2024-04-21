Asesinan al director de la cárcel El Rodeo en Jipijapa, en plena jornada electoral

domingo, abril 21, 2024

El abogado Cosme Parrales recién se desempeñaba como director de la cárcel El Rodeo, ubicada en Portoviejo, desde el 15 de abril. Fue asesinado hoy en una cevichería de Jipijapa.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El abogado Cosme Parrales, quien se desempeñaba como director de la cárcel El Rodeo de Portoviejo, fue asesinado la tarde de este domingo 21 de abril, en plena jornada electoral, en una cevichería de Jipijapa.

Según información preliminar, fue atacado a varios balazos mientras estaba sentado en una de las mesas de un local, ubicado en la calle Alejo Lascano, diagonal a la Iglesia Santa María Madre de la FAE.

Los sicarios se movilizaban en una motocicleta. Este hecho violento ocurre durante la jornada electoral de la consulta popular y referéndum.

El negocio fue cerrado y agentes policiales investigan en el hecho. De acuerdo a información de la Contraloría General del Estado, Parrales ostentaba este cargo recién desde el 15 de abril.

Desde 2021 llevaba desempeñando varios roles dentro del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI). Previamente trabajó en el Ministerio de Trabajo y en el Municipio de Paján.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/director-carcel-portoviejo-asesinado-manabi-CB7201895