Normalistas de Ayotzinapa rompen puerta de Palacio Nacional

miércoles, marzo 6, 2024

Los hechos se dan en plena conferencia del presidente con los medios de comunicación.

La mañana de este miércoles 6 de marzo, un grupo de normalistas derribó la Puerta de Palacio Nacional justo en el momento en que se lleva a cabo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Los manifestantes ingresan a la fuerza a la sede presidencial, a días de encabezar desmanes en diversas dependencias federales.

De acuerdo con información preliminar, la seguridad de la sede presidencial se vio rebasada por la cantidad de manifestantes que buscaron irrumpir el mensaje del presidente; sin embargo, al interior del inmueble hay vallas metálicas que impidieron no solo el ingreso de los inconformes, sino que además la conferencia no se vio afectada por este hecho.

Por ahora se conoce que con tubos, palos y hasta una camioneta fue que se derribó la Puerta Mariana de Palacio Nacional, misma que hace algunos años los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentaron quemar para con ello irrumpir en la sede.

A través de las redes sociales se han dado a conocer videos del momento en el cual se vivieron momentos de tensión en la Plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Los manifestantes, acompañados de Vidulfo Rosales, quien funge como abogado de los padres de los normalistas desaparecidos el pasado 16 de septiembre del 2014, fueron los que se desplegaron en el inmueble para tener una audiencia privada con el mandatario.

Cabe destacar que al momento no se reportan lesionados, al tiempo que en punto de las 09:16 horas, tiempo del centro, se confirmó que los manifestantes comenzaron a retirarse del lugar luego de que al interior de Palacio Nacional la seguridad disipó a los encapuchados usando extintores, lo que explica el humo que en redes sociales se denunció y el cual se dijo, podía ser por parte de explosivos usados por manifestantes, acción que se descartó.

Manifestantes se retiran

Una vez que la puerta de Palacio Nacional se derribó, los manifestantes -en su mayoría sujetos encapuchados- se retiraron de las inmediaciones de calle Moneda en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se sabe que regresarán a sus campamentos para después retornar al Estado de Guerrero en espera de poder tener una audiencia con el presidente. El mandatario, a pesar de negarse a hablar con ellos, no detuvo su conferencia.

Serán integrantes de la Secretaría de Gobernación -en específico de la subsecretaría-, los que atiendan a los manifestantes, los cuales en días pasados irrumpieron de manera violenta en el Senado de la República, así como en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) donde usaron explosivos y causaron daños como parte de sus protestas a modo de ubicar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi 10 años.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/mexico/2024/03/06/normalistas-de-ayotzinapa-rompen-puerta-de-palacio-nacional-en-plena-mananera-de-amlo-video/