Un museo de Londres contratará a fans de Taylor Swift para que compartan sus experiencias

domingo, febrero 25, 2024

El famoso museo londinense V&A abre sus puertas al mundo de la música pop, buscando conectar la carrera de Swift con la cultura fan

Tiempo de lectura: 2 minutos

El afamado museo V&A de Londres ha lanzado una búsqueda única: reclutar a súper fans de Taylor Swift para que se conviertan en asesores oficial sobre la cultura de fanáticos y la memorable carrera de la cantante de Cruel Summer. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del museo por incorporar conocimientos de base sobre “nichos culturales específicos” con el fin de enriquecer sus colecciones y exposiciones, reportó Variety.

Según difundió BBC News, los candidatos exitosos trabajarán junto a los expertos curadores del V&A y tendrán acceso entre bastidores para revisar ítems pertinentes de la colección del museo, que supera los 2.8 millones de objetos. La información recopilada podría influir en la programación futura del museo.

El director del V&A, Tristram Hunt, destacó: “Estos nuevos roles de asesoría nos ayudarán a celebrar y descubrir más sobre la enorme y a menudo sorprendente diversidad creativa que ofrece el museo, así como a aprender más sobre las historias de diseño que son relevantes para nuestras audiencias hoy en día”.

Los Swifties, como se conoce a los seguidores de Taylor Swift, juegan un papel crucial en esta convocatoria, especialmente aquellos con conocimientos profundos sobre los significados culturales y artesanales detrás de las pulseras de la amistad y los carteles hechos a mano que a menudo se ven en los conciertos de la artista.

Estos intercambios de pulseras se han convertido en un ritual entre los fans, inspirados en parte por la letra de You’re on Your Own, Kid, una canción del álbum Midnights de 2022.

Estos objetos, como las pulseras y carteles caseros, son parte del fenómeno socioeconómico y cultural que representa la gira “Eras” de Swift, que comenzó en marzo del año pasado y está programada para concluir en diciembre.

El V&A especificó que no solo busca un fan, sino a alguien que pueda ofrecer “perspectivas sobre la cultura y la artesanía” alrededor de estos elementos emblemáticos de los conciertos de Swift. El museo cubrirá los costos de viaje “razonables” y los candidatos exitosos recibirán una membresía del museo. Es importante destacar que el rol es a tiempo parcial y bajo un esquema de “cero horas”, aunque se pagará una tarifa establecida por sesión.

Este no es el primer empleo centrado en Swift que ha captado la atención recientemente; el año pasado, USA Today contrató a un reportero para documentar el impacto global de la cantante, una medida que subraya la influencia significativa de la artista en la cultura popular moderna.

La convocatoria está abierta para “Swifties” británicos, quienes tendrán hasta el 7 de marzo para presentar su solicitud a través del sitio web del V&A, describiendo qué los hace el mejor fan Swiftie y cómo su colección personal se relaciona con los holdings del V&A. Aunque el museo no ha especificado cuántos asesores serán contratados, la inclusión de fans en el proceso de curaduría promete enriquecer las futuras programaciones del museo con una perspectiva fresca y auténtica.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/estados-unidos/2024/02/23/un-museo-contratara-a-fans-incondicionales-de-taylor-swift-para-que-compartan-sus-experiencias-y-conocimientos/