Paraísos fiscales: Albania vuelve a la lista de Ecuador

martes, febrero 27, 2024

El país europeo fue retirado de la lista del Servicio de Rentas Internas en 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso.

Para combatir el crimen organizado, el Servicio de Rentas Internas realiza controles más rigurosos a los activos y transacciones ubicados en paraísos fiscales, como Albania. Esta medida tiene como objetivo fortalecer la integridad del sistema tributario internacional, combatir la evasión fiscal y cualquier fuente de financiamiento al crimen organizado.

Albania fue reincorporado en la última actualización, donde además se añadieron tres jurisdicciones al listado de paraísos fiscales, las cuales son: la República de Armenia, Georgia y Gibraltar.

La decisión de reincorporar a Albania en esta lista se basa en una revisión exhaustiva de la situación fiscal de ese país, al verificar que no cumple con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal y cooperación internacional.

En la administración del gobierno de Guillermo Lasso, Albania fue retirada de esta lista luego de comprometerse con el Foro Global a implementar un intercambio de información fiscal.

Para que una jurisdicción sea parte de este listado, actualmente, la norma indica que debes cumplir mínimo dos de tres condiciones:

Desarrollo no sustancial de actividades: permitir actividades que no se desarrollen sustancialmente dentro de la respectiva jurisdicción o régimen, con el fin de acogerse a beneficios tributarios.

Ausencia de un efectivo intercambio de información: intercambio de información bajo estándares internacionales.

Imposición efectiva, baja o nula: tasa efectiva de impuesto a la renta inferior al 60% de tasa efectiva del Ecuador.

El Foro Global emitió una calificación que indica que la información que comparte Albania no es satisfactoria, lo que implica una ausencia de un intercambio efectivo de información. Además, se destaca que el país permite actividades que no se desarrollan sustancialmente dentro de su jurisdicción, lo que le permite acogerse a beneficios tributarios.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/albania-vuelve-lista-paraisos-fiscales-XX6918066