LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Paraísos fiscales: Albania vuelve a la lista de Ecuador

Redacción
martes, febrero 27, 2024
El país europeo fue retirado de la lista del Servicio de Rentas Internas en 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

 

Para combatir el crimen organizado, el Servicio de Rentas Internas realiza controles más rigurosos a los activos y transacciones ubicados en paraísos fiscales, como Albania. Esta medida tiene como objetivo fortalecer la integridad del sistema tributario internacional, combatir la evasión fiscal y cualquier fuente de financiamiento al crimen organizado.

Albania fue reincorporado en la última actualización, donde además se añadieron tres jurisdicciones al listado de paraísos fiscales, las cuales son: la República de Armenia, Georgia y Gibraltar.

La decisión de reincorporar a Albania en esta lista se basa en una revisión exhaustiva de la situación fiscal de ese país, al verificar que no cumple con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal y cooperación internacional.

En la administración del gobierno de Guillermo Lasso, Albania fue retirada de esta lista luego de comprometerse con el Foro Global a implementar un intercambio de información fiscal.

Para que una jurisdicción sea parte de este listado, actualmente, la norma indica que debes cumplir mínimo dos de tres condiciones:

Desarrollo no sustancial de actividades: permitir actividades que no se desarrollen sustancialmente dentro de la respectiva jurisdicción o régimen, con el fin de acogerse a beneficios tributarios.

Ausencia de un efectivo intercambio de información: intercambio de información bajo estándares internacionales.

Imposición efectiva, baja o nula: tasa efectiva de impuesto a la renta inferior al 60% de tasa efectiva del Ecuador.

El Foro Global emitió una calificación que indica que la información que comparte Albania no es satisfactoria, lo que implica una ausencia de un intercambio efectivo de información. Además, se destaca que el país permite actividades que no se desarrollan sustancialmente dentro de su jurisdicción, lo que le permite acogerse a beneficios tributarios.

 

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/albania-vuelve-lista-paraisos-fiscales-XX6918066

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

El gobierno de Albania tendrá como ministra a una inteligencia artificial
Descubrieron el lago termal subterráneo más grande del mundo
Dritan Rexhepi, el capo albanés que escapó de Ecuador, fue extraditado de Turquía
El sismo de magnitud 6,4 deja varias personas muertas y cientos de heridos en Albania

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com