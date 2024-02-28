¿Habrá tregua en Gaza?

miércoles, febrero 28, 2024

Tiempo de lectura: 2 minutos

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, uno de los mediadores clave entre Israel y Hamás, dijo este miércoles que espera que las partes alcancen «en unos pocos próximos días» un acuerdo para una tregua en la Franja de Gaza.

«Nosotros en estos pocos próximos días, Dios quiera, alcanzamos un alto el fuego, y que ya empiece la ayuda real (…) para la franja (de Gaza) en todos los ámbitos», dijo el mandatario egipcio en una ceremonia dedicada a las personas con necesidades especiales en El Cairo.

Se trata de la primera declaración directa del presidente egipcio con referencia a las negociaciones que representantes de Israel y Hamás mantienen de forma indirecta en Doha con la ayuda de Egipto, Catar y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de tregua, el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos y el aumento de la ayuda a los civiles en Gaza.

Si bien no dio a conocer detalles sobre la marcha de las conversaciones, Al Sisi dijo que El Cairo «seguirá ayudando», y que «espera que la crisis» causada por la guerra de Gaza «tenga un rápido fin».

«Seguimos y seguiremos apoyando y ayudando hasta (la creación) de un Estado palestino sobre los territorios (ocupados) de 1967, con su capital en Jerusalén Este», enfatizó.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, dijo el martes que las negociaciones para una tregua en Gaza continúan en Doha, aunque «no hay nada concreto que anunciar» y «no hay ninguna evolución».

Sin embargo, en las palabras de Al Ansari se vio reflejado el optimismo cuando indicó que aspira a que «hoy o mañana haya algo» susceptible de ser anunciado y se «alcance un acuerdo».

Desde que comenzó la guerra, Israel y Hamás solo lograron un acuerdo de tregua de una semana a finales de noviembre, que permitió liberar a 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos.

El pasado 7 de octubre, Israel sufrió el peor atentado de su historia perpetrado por Hamás que causó la muerte de unas 1.200 personas y desembocó en la guerra actual que ha dejado casi 30.000 muertos, la mayoría mujeres y niños, en Gaza. EFE