Dan paso al juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos

En una comparecencia ante la mesa legislativa, Santos Alvite sostuvo que la producción energética se estancó por la falta de dinero del Estado y que "cada año será peor".

Con nueve votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó la solicitud para llevar a juicio político a Fernando Santos Alvite. Se trata del exministro de Energía y Minas del gobierno de Guillermo Lasso, a quien se señala como responsable de la crisis energética que vive Ecuador, desde octubre de 2023.

El proceso seguirá con la notificación al exfuncionario sobre la aprobación del enjuiciamiento político en su contra. Él tendrá 15 días para presentar sus pruebas de descargo ante la Comisión, mientras Nicole Saca, la asambleísta proponente, contará con el mismo tiempo para sustentar su solicitud con las pruebas de cargo.

Santos Alvite es señalado por su responsabilidad en la crisis energética

La solicitud de juicio político fue presentada el pasado 25 de noviembre de 2023 por la legisladora de ADN, Nicole Saca. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó su tratamiento en la Comisión de Fiscalización, donde los asambleístas escucharon a especialistas del tema energético, representantes del sector productivo y también al principal implicado, Fernando Santos Alvite.

En la comparecencia del exfuncionario ante la mesa legislativa, los legisladores efectuaron varios cuestionamientos sobre la actuación del gobierno, alto costo del kilovatio hora (Kwh) de energía eléctrica comprada a Colombia, la falta de mantenimiento de las termoeléctricas y racionamientos por parte de las distribuidoras del servicio.

El exministro Santos Alvite mencionó que “la crisis energética no es coyuntural, sino estructural, ya que la demanda de energía crece, pero la oferta no marcha al mismo ritmo. Además, se estancó la producción energética por la falta de dinero del Estado y cada año será peor”.

Precisó que cuando llegó a esta Cartera de Estado, en noviembre de 2022, ya había un estiaje. “El 90 % de plantas de energía están situadas en la región nororiental y cuando deja de llover la producción se ve afectada”.

Respecto al precio de compra de la energía eléctrica a un precio elevado, señaló que no puede hacer nada con tal precio que lo puso Colombia de acuerdo a sus leyes y al mercado. “Ellos pusieron las reglas del juego”, sostuvo.

En cuanto a los racionamientos del servicio de energía eléctrica a nivel nacional, el exministro de Energía, recordó que las distribuidoras son autónomas, en esa condición tienen su plan de racionamientos, por lo que no depende del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), ni de su decisión.

