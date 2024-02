Boscán conocía la ubicación de Leandro Norero, cuando el narco era prófugo de la justicia

lunes, febrero 5, 2024

Leandro Norero le confesó a Andersson Boscán que alguien de la Fiscalía le había anticipado que iban a allanarle su mansión. También le pidió que sea su portavoz para pedirle a Fernando Villavicencio que ya no lo mencione en sus denuncias.

En octubre de 2021, el periodista Andersson Boscán difundió en su medio digital La Posta un documental denominado Paz o Plomo, sobre la situación carcelaria.

Allí intervinieron cabecillas de bandas criminales que estaban en prisión. Pero hubo uno, al que llamaron fuente protegida, con el que Boscán se citó en las afueras de Guayaquil.

Se trataba del narcotraficante Leandro Norero, quien era entonces prófugo de la justicia. “El Patrón” había huido de Perú, donde fue detenido en el 2020 por narcotráfico, pero fingió su muerte para no ser extraditado a Ecuador, que también lo requería.

La Interpol lo buscaba, y Boscán supo dónde estaba. Esto se evidencia en los chats que forman parte del expediente del Caso Metástasis. Lina Romero, esposa de Norero, le recriminaba por haber concedido la entrevista.

Lina Romero: estaba viendo esa estupidez q hiciste con esa gente de la posta

Lina Romero: tu si piensas antes de actuar ???l

Lina Romero: te parece poco mostrarle tu cara a ese señor

Lina Romero: llevarlo a ese lugar

Lina Romero: todo para hablar de esos presos hptas

Lina Romero: me hartas te lo juro

Lazos estrechos entre periodista y prófugo

Fue a raíz de ese encuentro que Norero y Boscán estrecharon lazos. De acuerdo con lo expuesto por Fiscalía, Se siguieron comunicando incluso cuando el criminal ya estaba en prisión.

El nivel de confianza era tal, que Norero le hacía confesiones al periodista. El 15 de junio de 2022, por ejemplo, le confirmó a Boscán que fue alertado por alguien de Fiscalía antes del allanamiento a su mansión, y que esto lo que le dio tiempo para llamar a su abogada.

Norero: hermanito te agradezco mucho veo q no me has dado palo

Boscán: nada que agradecer hermano

Norero: ñño la ley me humilló

Boscán: pero entiendo que tu abogada es una dura

Norero: ese día tenía para escaparme me llegó un correo de fiscalía a las 9:30 de la noche

Norero: tuve todo el tiempo de irme sin embargo la llame a ella

Boscán: y por que no te fuiste?

Norero: y con ella esperamos sentados hasta las 3:40 q llegaron

Boscán: valiente

El parte del allanamiento a la casa de Norero en Samborondón confirma que la abogada que acompañó a Norero esa noche fue la exfiscal María Coloma.

El narco, en otra conversación que data del 16 de junio, le pide a Boscán que sea su portavoz, que le lleve un mensaje de al asesinado candidato presidencial, Fernando Villavicencio, para que ya no lo mencione en sus denuncias.

Norero: nose ese villavicencio por q se enamora con uno

Norero: si yo en mi vida lo e conocido me tocó buscarle la verdadera imagen del pulcro de villavucemcio

Norero: o ud me aconseja dejo eso no mas hasta q se aburra

Norero: dígale como amigo no quiero cometer errores de verdad lo único q busco es la libertad de mi familia

Boscán: no se aburre de los temas hermano él es así

Norero y Boscán también hablaban de política, bromeaban sobre los temas del momento como la famosa foto de la piscina en la casa de Miami de Xavier Jordán, que difundió Villavicencio.

