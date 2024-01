Noboa anuncia que revisará los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís

El presidente Daniel Noboa dijo que al asumir el cargo identificó un retraso de USD 4 600 millones. “El gobierno pasado, desde el 1 de agosto, no pagó nada”, indicó y explicó que a eso se incrementa la necesidad de financiar la guerra y el déficit fiscal.

Está consiente que la propuesta de incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no tiene respaldo en la Asamblea Nacional, pero dice que aquello se compensará de otras maneras, por ejemplo, con una baja al 5% de ese impuesto en materiales de construcción, para incentivar a ese sector.

Ratificó que está en contra del impuesto al patrimonio, mientras que ve bien que se implemente un impuesto a la banca y que se incremente el de Salida de Divisas.

Noboa aseguró que la recaudación de los impuestos permitirá respaldar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Sin embargo, reconoce que la guerra no podrá vencerse únicamente con “fusiles”, sino que también es necesaria la asistencia social.

Está confiado de que habrá inversión extranjera y también resalta que tiene el apoyo de 40 países. En la misma línea, espera que haya un refinanciamiento de la deuda externa.

Ayer, 29 de enero, el Ministro de Economía, Juan Carlos Vega, confesó que no hay certezas de cuándo podrán cumplirse con los sueldos. El presidente lo ratifica: “la próxima semana iremos poniéndonos al día con los sueldos”.

En cuanto a los recortes en el sector público, asegura que los sueldos inflados de algunos funcionarios “no son sostenibles”. Dijo que volverá más eficiente al Estado, pero que será complejo cerrar ministerios.

Sobre la Revolución Ciudadana, cuestionó que la reforma propuesta actualmente para incrementar el IVA es muy similar a la que se presentó en 2016 cuando el correísmo subió el impuesto por el terremoto en Manabí.

“Por más que ahora me dicen que soy bruto, ganamos las elecciones”. Luego hizo una imitación al exmandatario Rafael Correa, cuando dio declaraciones con un inglés pobre, diciendo: “Because is nice, because is incredible”.

Sobre los acuerdos legislativos

Daniel Noboa no entiende cómo desde la Asamblea se pueden oponer al financiamiento a la guerra. En específico, cuestionó que se observe al primer informe de la ley de extinción de dominio. “Las bancadas tienen que entender qué es lo que está pasando en Ecuador”. Noboa se distancia de la alianza legislativa que mantenía con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, incluso considera lograr los votos sin esas bancadas: “51 más 18, son 61, no son mayoría”. Sin embargo, luego se retracta y señala que van a tener un consenso y que las bancadas deberían buscar a sus líderes más antiguos para que den testimonio de lo que hicieron durante sus gobiernos. Al ser cuestionado que la Asamblea no tiene la facultad de crear nuevos impuestos, el análisis de Noboa es que al enviar el veto ya tiene el pronunciamiento del Ejecutivo. Resalta la buena relación que ha tenido con la Asamblea hasta ahora: “por primera vez hay sinergia entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

En materia de seguridad