Muestra de Pokémon: El Museo Van Gogh despidió a 4 empleados por conducta inapropiada

jueves, enero 25, 2024

El Museo Van Gogh de Ámsterdam decidió despedir a cuatros empleados, uno de ellos con más de 25 años de permanencia en la institución, por presunta mala conducta relacionada con la exposición de Pokémon que tuvo lugar hasta hace unos días y generó revuelo en el célebre espacio.

Los empleados, que se desempeñan como guardias de seguridad y empleados de recepción, habrían proporcionado a los visitantes información privilegiada sobre cómo conseguir entradas limitadas para la muestra, que incluía seis pequeñas pinturas con personajes Pokémon inspirados en Van Gogh. Uno de ellos fue acusado incluso de malversar una caja de cartas del célebre videojuego que se había lanzado para la exposición.

El periódico holandés Het Parool informó que uno de sus empleados robó una de las cajas con las tarjetas y tres más compartieron información privilegiada con algunos visitantes, acerca de cómo obtener entradas limitadas para la exposición de Pokémon.

Los cuatro han sido despedidos por el museo alegando conducta inapropiada, de acuerdo con el citado medio.

La muestra fue inaugurada el pasado 28 de setiembre en el Museo Van Gogh de Amsterdam y había despertado gran curiosidad por lo peculiar de la temática, surgida de una colaboración con la franquicia Pokémon, en la que tres artistas japoneses adaptaron algunos cuadros del pintor neerlandés tomando como sujetos de la pintura algunos de los monstruos de bolsillo.

Titulada simplemente “Pokémon”, la exhibición formaba parte de las celebraciones del 50 aniversario de la pinacoteca y estuvo vigente hasta el 7 de enero. El objetivo de esta apuesta tan original había sido acercar a las generaciones más jóvenes la figura del pintor más famoso del país y despertar su interés por el arte y el patrimonio cultural de la ciudad.

La propuesta tuvo tanta repercusión que una hora después de su estreno ya eran larguísimas las filas para recorrer la muestra, que incluía en su recorrido la promesa de una tarjeta de edición limitada gratuita que mostraba al personaje de Pikachu con un sombrero de fieltro gris en una pose inspirada en un famoso autorretrato de Van Gogh.

Se entregaba a los visitantes que completaban un cuestionario del estilo búsqueda del tesoro que implicaba responder preguntas como cuántos girasoles había en las pinturas de Van Gogh. El furor por las tarjetas fue tal que el museo decidió dejar de distribuirlas: actualmente están disponibles en eBay por 100 libras (unos 127 dólares).

“Como resultado de incidentes recientes en los que un pequeño grupo de personas ha creado una situación indeseable, hemos tomado la difícil decisión de dejar de ofrecer en el museo las tarjetas promocionales especiales del Museo Pikachu X Van Gogh”, había anunciado entonces la institución.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/cultura/2024/01/25/el-museo-van-gogh-despidio-a-4-empleados-por-conducta-inapropiada-durante-la-muestra-de-pokemon/