Machado insiste en competir en las presidenciales de Venezuela

martes, enero 30, 2024

«Quiera o no quiera (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones presidenciales», dijo ante periodistas la exdiputada liberal

Tiempo de lectura: 2 minutos

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró el 29 de enero que competirá en las presidenciales de este 2024 como candidata del mayor bloque antichavista, pese a la sentencia publicada el viernes en la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó que está impedida para participar en comicios hasta 2036.

«Quiera o no quiera (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones presidenciales», dijo ante periodistas la exdiputada liberal, que descartó la posibilidad de que alguien la sustituya como candidata de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Recordó su triunfo en las primarias del pasado 22 de octubre, cuando arrasó con el 92,35% de los votos, lo que le otorga -subrayó- legitimidad para competir en los comicios de este año, aún sin fecha definida, en los que el chavismo asegura que Maduro buscará su tercer sexenio en el poder.

«No pueden hacer elecciones sin mí (…) yo represento la soberanía«, remarcó la opositora, quien expresó que la resolución del TSJ -que calificó como un acto de «delincuencia judicial«- se «le va a revertir» al chavismo.

‘La mejor opción

«No vamos a parar, vamos a arreciar los planes (…) tenemos jugadas muy bien pensadas para superar una a una todas estas trabas que se pongan por delante, les aseguro que se van a sorprender», sostuvo, sin dar detalles sobre estos planes.

Machado insistió en que el chavismo sabe que perderá las votaciones, por lo que cree que la «mejor opción» para este sector político, en el poder desde 1999, es una negociación política que permita un cambio pacífico en el Gobierno.

Reiteró también que el Gobierno de Maduro violó lo pactado en octubre pasado, cuando -con la oposición- acordó unas garantías electorales para las presidenciales. EFE

Agradecimiento a condena internacional

María Corina Machado agradeció la «abrumadora» respuesta internacional en rechazo a la ratificación -por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)- de su inhabilitación política para competir en esta y otras elecciones hasta 2036.

«A la comunidad internacional hoy tenemos que agradecerle. Ha sido impresionante la reacción abrumadora, desde presidentes, cancillerías, parlamentos, es decir, no me he dado abasto contestando todos los apoyos y sabemos que vendrán muchos más», dijo.

Aseguró que, en «estos últimos días», ha hablado con «muchos representantes de distintos países», entre ellos mandatarios, sin ofrecer nombres, y espera que aquellas naciones que no se han pronunciado «lo hagan en las próximas horas».

Uruguay, Argentina, Ecuador y Paraguay, así como opositores nicaragüenses en el exilio, cerca de una treintena de expresidentes iberoamericanos miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y la Organización de Estados Americano (OEA) han rechazado la decisión del Supremo y respaldado a Machado.

Por su parte, Estados Unidos dijo que se encuentra revisando su política de sanciones a Venezuela, tras la «profundamente preocupante» decisión del TSJ respecto a la inhabilitación de Machado. EFE